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南非发现印度和英国报告的变异新冠病毒感染病例

2021年05月10日08:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月9日电 （记者王磊）据南非卫生部5月8日晚消息，南非发现了印度和英国报告的两种变异新冠病毒感染病例，分别为11例首次在英国发现的B.1.1.7和4例首次在印度发现的B.1.617.2变异新冠病毒感染病例。

卫生部长穆凯兹表示，在社区样本中检测到了B.1.1.7表明该变种病毒的社区传播已经开始。据悉，11例B.1.1.7变种病例中有8例在西开普省，1例在夸祖鲁·纳塔尔省，2例在豪登省。4例B.1.617.2变种病例则分别在豪登省和夸祖鲁·纳塔尔省。

目前所有病例已完成隔离，卫生部门对密切接触者进行了追踪，穆凯兹呼吁民众没有必要恐慌。此外，首次在南非发现的B.1.351的新冠变异病毒从一名有孟加拉国旅行史的患者身上发现。

近几日南非单日确诊病例连续超过两千例。截至发稿，南非累计新冠肺炎确诊病例为1594817例，死亡病例54724例。目前南非已接种疫苗总数为382480剂，主要接种目标为一线医护人员，南非计划今年为67%的人口完成疫苗接种。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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