本报驻埃及记者 黄培昭

据埃及《金字塔报》日前报道，埃及考古学家近期在尼罗河三角洲一处遗址挖掘出110座古墓，最古老墓穴距今已有8000余年。该遗址出土了一些圆形和椭圆形陶罐、用彩陶雕刻的石碑护身符和圣甲虫、燧石制成的石器和刀具等。专家认为，这些考古新发现有助于加深世界对古埃及文明的认识。

今年以来，埃及考古屡获重大发现。4月8日，考古人员在埃及南部城市卢克索发现了距今3000多年的古埃及重要都城遗址，这是当时具有行政和产业功能的城市，被称为“失落的黄金城市”。美国约翰斯·霍普金斯大学考古学教授布莱恩指出，这一发现堪称自上世纪20年代发掘图坦卡蒙陵墓以来，埃及最重要的考古发现之一。埃及考古专家指出，古埃及文明的更多神秘面纱将被揭开。

埃及文物部年初宣布，考古人员在开罗南郊萨卡拉发掘出距今4300年的古埃及第六王朝开国法老王后的陵庙。遗址现场发现大量文物，包括数百件面具、鸭嘴斧、雕像、陶器等。专家介绍说，一些陶器来自克里特岛、叙利亚和巴勒斯坦等地，反映古埃及与外界文化交往的频繁以及贸易的多元特性。考古人员还首次发现了写在莎草纸上的《亡灵书》第十七章的内容，卷幅长4米、宽1米。这是埃及首次在一个墓穴内发现这样篇幅的莎草纸书。

（本报开罗5月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 19 版）

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