本报驻美国记者 李志伟 本报驻巴基斯坦记者 程是颉

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美国和北约军队5月1日起开始撤离阿富汗。有专家指出，美军在阿富汗近20年的“反恐”行动收效甚微，反而引发大规模人道主义灾难。美国没有履行对阿富汗的真正责任，没有真正帮助阿富汗建立强有力的政府，未来阿富汗和平进程推进困难重重。

美国和北约军队5月1日正式启动从阿富汗撤军行动，计划在9月11日前撤完。连日来，阿富汗各地袭击事件频发，安全局势不断恶化。分析指出，历时近20年的阿富汗战争令美国及其盟友深陷泥潭，也给阿富汗民众带来深重灾难，地区局势长期动荡不安。外国军队撤离或将给阿富汗未来带来更多不确定性。

阿安全形势不断恶化

5月9日，阿富汗内政部发言人阿里安发表声明说，8日发生在喀布尔一所学校附近的爆炸袭击已造成超过50人死亡，另有逾百人受伤。爆炸发生在喀布尔市第十三警区一所女子中学附近，先是一枚汽车炸弹被引爆，接着是埋设在学校附近的两枚简易爆炸装置被引爆。阿富汗总统加尼发表声明谴责袭击事件，指责塔利班制造了此次袭击。目前尚无任何组织或个人声称制造了这起袭击事件。

近期，塔利班武装频繁袭击阿军队、警察、官员以及政府机构等。据阿富汗黎明新闻网报道，过去半个月，塔利班在阿富汗24个省制造了多次袭击，造成至少226名平民和军人死亡。《纽约时报》统计称，美军和北约部队开始撤军之后，塔利班在阿南部和北部发动攻势。过去一周，在阿富汗至少有44名平民和139名政府军士兵被杀，这是自去年10月以来单周最高的死亡纪录。

阿政府方面也加紧了对塔利班武装的打击。阿富汗国防部8日发表声明说，过去24小时里，政府军在楠格哈尔省、拉格曼省、加兹尼省、坎大哈省、乌鲁兹甘省、赫拉特省、法拉省、赫尔曼德省和巴格兰省等地展开打击塔利班武装的行动。政府军除击毙250名塔利班武装人员外，还打伤106名塔利班武装人员。

舆论普遍认为，当前阿富汗安全形势依然复杂严峻，恐怖主义问题远未得到解决。如果外国军队不能以负责任、有序方式撤离，让阿富汗局势平稳过渡，那可能导致恐怖势力趁乱坐大，加剧阿国内动荡局势。

美仓促撤军广遭质疑

美国特朗普政府去年2月曾与塔利班达成协议，承诺今年5月1日前完全撤出驻阿美军和北约军队，但拜登政府上台后推迟了撤军日程。塔利班发言人穆贾希德5月1日在社交媒体上发文称，美国和北约军队没有在5月1日前完成撤离，违反了协议，塔利班将采取行动打击美国和北约军队。

目前，美国政府正竭力推进阿富汗政府和塔利班和谈，但塔利班方面对于和谈态度消极，谈判陷入停滞，武装冲突持续发生。另有统计显示，阿富汗目前有72%的民众生活在贫困线以下，失业率高达38%，约1100万人沦为难民，350万儿童失学。

许多阿富汗民众在接受媒体采访时对国家未来安全形势表示担忧。阿富汗当地学者感慨，美国在阿富汗打了近20年战争，现在开始仓促撤离，留下了一个满目疮痍、苦难深重的国度，这是极其不负责任的行为。

阿富汗前副外长艾哈迈迪对本报记者表示，阿富汗人民珍惜任何构建和平、推动和谈的努力，“没有人比阿富汗人民更加期待阿富汗恢复和平、安全和稳定。美国试图解决问题但失败了，如今他们选择一走了之。”

阿富汗国民议会人民院议长拉赫马尼认为，外国军队目前从阿富汗撤军的条件还不成熟，阿富汗局势有可能进一步恶化甚至陷入内战。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪对本报记者表示，美国目前的撤军方式远远谈不上负责任的撤军。在美国眼中，所谓“负责任”首先是对美军和美国利益负责，其次是对盟友负责，最后才是对包括塔利班在内的阿富汗负责。

美利坚大学副教授埃莉斯·拉波特认为，在没有任何和平协议的情况下，美军撤离可能让塔利班重新占据优势，阿富汗的内战或随之而来。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所主任哈立德·拉赫曼对本报记者表示，美国撤军后，阿富汗对峙双方的均势平衡将被打破。“在达到新的战略平衡前，双方有可能爆发较大烈度的冲突。这也使对峙双方的不信任感加剧。”

拉赫曼指出，阿局势动荡将很可能带来恐怖主义外溢问题。“美国不负责任的举动加剧了周边国家面临的安全威胁，巴基斯坦等邻近国家将面临巨大的边境管控、难民安置和反恐安全压力。”据联合国人权理事会发布的报告，截至2020年6月，有270万阿富汗人逃往巴基斯坦、伊朗等国，另有260万阿富汗人流离失所。

多方积极推动政治解决进程

目前，国际社会努力推动阿富汗和平进程，通过政治方式解决阿富汗问题，以早日实现阿富汗和平稳定。4月30日，中国、美国、俄罗斯、巴基斯坦四方代表在卡塔尔多哈举行阿富汗问题中美俄巴四方会议。四方发表联合声明称，通过谈判达成政治解决方案是阿富汗实现持久和平的唯一正确途径。四方一致呼吁阿富汗和谈各方早日就根本性问题达成协议，促进阿富汗和平稳定，组建包容性政府，实现永久全面停火。

原定于4月24日至5月4日在土耳其伊斯坦布尔举行的阿富汗问题国际会议，由于塔利班拒绝参加而推迟。土耳其外长恰武什奥卢表示，阿富汗问题国际会议将推迟到5月中旬斋月结束之后举行。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所阿富汗问题高级研究员阿米娜·汗表示，现有条件下推进和平谈判十分困难。阿米娜·汗批评美国“甩包袱”的做法，“阿政府与塔利班之间有许多不可调和的矛盾，而美方并没有解决双方矛盾的意愿，只是一走了之”。

艾哈迈迪认为，塔利班需要改变自己，表示实现和平的意愿，第一步就是实现全面永久停火，在确保和平的前提下、宪法的框架内，开展双方的谈判与妥协。他表示：“在当前局面下，各方相互指责对方是破坏和平的元凶，这是没有意义的。破坏和平容易，构建和平却很难。”

中国现代国际关系研究院南亚所副所长王世达认为，从中长期来看，阿富汗政府和塔利班的对峙局面仍将维持。“阿政府在谈判中几乎没有拿得出手的筹码，而塔利班一方面拒绝组成联合政府，另一方面也很难攻克目前由阿政府掌控的部分核心城市，双方都很难全面掌控阿富汗局势。”

分析认为，美国是影响阿富汗问题的最大外部因素，美国应切实负起责任，维护阿富汗和平重建成果。现在，阿富汗和平和解进程正处在历史关键节点，尽快实现阿富汗和平稳定，是阿富汗人民及国际社会的共同心愿。国际社会应加大斡旋力度，进一步形成合力，在劝和促谈方面发挥更大建设性作用。

朱永彪认为，大国协调一致可以为阿富汗和平进程营造更好的国际国内环境，避免阿富汗成为国际恐怖主义、极端主义的滋生地，陷入更大的人道主义危机。

（本报华盛顿、伊斯兰堡5月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 19 版）

(责编：牛镛、胡永秋)