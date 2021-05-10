本报莫斯科5月9日电 （记者张光政）俄罗斯9日在莫斯科红场举行盛大阅兵式，纪念卫国战争胜利76周年。约1.2万人组成的阅兵队伍接受了检阅，所有受阅人员都接种了新冠疫苗。

俄罗斯总统普京在阅兵式上发表讲话说，胜利日是俄罗斯人民神圣的节日，对全世界也有重大历史意义。俄罗斯向参加卫国战争的老兵致敬，感谢他们做出的不朽榜样，俄罗斯将永远铭记苏联人民的伟大荣耀。普京说，当前纳粹意识抬头，其追随者试图篡改历史。俄罗斯将坚定捍卫国家利益。

当天阅兵式上，阅兵方阵分为徒步方队、机械化方队和空中编队。俄罗斯武装力量共展示了190多件武器装备，共有76架直升机、战斗机等飞行编队从红场上空飞过。除莫斯科外，圣彼得堡等27个俄罗斯城市当天也举行了不同规模的阅兵。

普京8日在卫国战争胜利76周年对外贺电中表示，当今应坚决抵制任何歪曲历史、篡改卫国战争结果、为纳粹暴行辩护的企图。

1945年5月8日当地时间午夜，法西斯德国在柏林郊区的卡尔斯霍斯特正式签署无条件投降书。此时，地处柏林以东的苏联已是5月9日凌晨。苏联将5月9日定为“卫国战争胜利日”。苏联解体后，俄罗斯自1995年起每年5月9日举行卫国战争胜利日阅兵式。受到新冠肺炎疫情等因素的影响，去年的红场阅兵式推迟到6月24日举行。

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 03 版）

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