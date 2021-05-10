本报驻美国记者 张梦旭

在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会7日以视频方式举行“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别会议。十多个国家的外长或副外长出席，第七十五届联合国大会主席博兹克尔向会议作了通报。与会代表在发言中纷纷表示，当前形势下，国际社会应加强团结合作，继续遵循《联合国宪章》宗旨和原则，加强联合国权威和作用，携手应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，维护以联合国为核心的国际体系，维护国际和平、促进共同发展。

博兹克尔在会议上说：“我敦促联合国所有会员国，包括安理会成员，加强对《联合国宪章》的遵守力度。这是基于规则的国际秩序的底线。以《联合国宪章》的宗旨和原则、国际法和正义为基础的强大和有效的多边主义，是安全、稳定、和平与繁荣的基础。”他表示，无论国家大小，“多边体系使我们所有人受益”。多边主义在促进对话和信任、应对恐怖主义和武器扩散等安全挑战方面发挥着至关重要的作用。“它为各国提供了一个框架，在没有胁迫的情况下和平解决争端。”

俄罗斯外长拉夫罗夫在发言时说，维护多边主义和以联合国为核心的国际体系这一主题无疑比以往任何时候都更有针对性，值得联合国安理会持续关注。世界正处于发展的转折点，第二次世界大战后建立的全球治理架构正受到严峻考验。联合国是国际秩序的支柱，是全球治理的关键平台。俄罗斯认为：“在全球事务中推行极权主义是不可接受的。当今世界需要真正的伙伴关系与合作，需要践行真正的多边主义。俄罗斯将继续维护联合国的权威，支持联合国作为多边主义中心的地位。”

墨西哥外长埃布拉德指出：“多边主义不仅是一种选择，更是一种需要。”没有任何一个国际组织或机制，拥有像联合国这样强大的号召力、合法性和影响力。国家之间只有通过对话、相互理解、合作和团结，才能建立起持久和平。“墨西哥再次呼吁各方保持对话渠道的畅通，增加互信，维护多边机制的权威性和有效性。”

越南外长裴青山表示，要应对气候变化、大规模杀伤性武器扩散、跨国犯罪、新冠肺炎疫情等层出不穷的全球性挑战，多边主义提供了最好的解决方案，这些挑战只有通过强有力的多边合作才能解决。“只有团结，我们才能更加强大；只有团结，我们才能取得进步。”

爱尔兰外长科文尼指出，多边主义对于实现《联合国宪章》宗旨和原则，维护世界和平和安全是必不可少的。没有其他任何国际机构拥有联合国这样的广泛性和代表性。如果不坚守多边主义、伙伴关系和全球合作，人类将陷入零和博弈当中。“为了每个国家的福祉，我们负有加强和维护联合国权威、坚持多边主义的集体责任。”

（本报华盛顿5月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)