本报驻埃及记者 周 輖

中外建设者在为卢赛尔体育场安装索力监测设备。

中国铁建国际集团有限公司供图

“最后一块幕墙就位，坐标测量满足规范要求，幕墙工程完工！”5月6日上午，被称为“金色之碗”的2022年卡塔尔世界杯主体育场卢赛尔体育场项目场外幕墙安装完工。

卢赛尔体育场位于卡塔尔首都多哈以北约15公里，由中国铁建国际集团有限公司承建，是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业体育场馆。体育场建成后可容纳9.2万名观众，将承担2022年世界杯开幕式、闭幕式和决赛等重要活动和赛事。

体育场外幕墙以椰枣碗和珐琅灯笼为设计灵感。中外建设团队通过4200多个总面积约6万平方米的三角形单元铝板，分段拟合出碗形弧面，呈现极具中东风格的金色碗状器皿造型。据介绍，钢结构的形态在不同温度和不同施工阶段都有变化，在动态变化中精准定位、安装4672个连接件，是幕墙工程的最大难点。建设者为此进行了仿真模拟分析，为每个连接件提供了安装时所在施工阶段的控制坐标，让连接件在各方向都有一定的调节余量，减少施工偏差，保障了幕墙结构施工的顺利推进。

“卢赛尔体育场项目不仅是2022年世界杯关键设施，也是卡中务实合作的标志性项目。”卡塔尔首相兼内政大臣哈立德说，项目启动以来，卡中双方企业克服了很多困难和挑战，全力推进场馆建设。据了解，疫情防控期间，项目部遵循网格化管理要求，在住宿、餐饮、现场作业等方面采取严格防疫措施，确保了项目顺利推进。

34岁的巴拉来自叙利亚，8年前加入中国铁建。在日常工作中，他对建筑工程产生浓厚兴趣，主动向中方工程师请教相关业务知识，中方也有针对性地为巴拉等各国员工开展培训。如今，巴拉已成为项目室外工程经理，负责线缆铺设等工作。“在中国企业帮助下，我们克服了各种困难，确保项目保质保量推进。个人能力和团队凝聚力都在这一过程中得到提升。”

“建设一座专业、现代化的场馆，这是卡塔尔民众的共同期待。”吊装经理库玛介绍说，随着外幕墙的完工，卢赛尔体育场的总体工程建设已完成90%。下一步，项目将加快索膜结构和机电工程施工，以保障工程在今年9月底完工。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)