本报驻埃及记者 沈小晓

“中华文明是宝贵的文化遗产，同世界其他文明相互交流，为人类文明进步作出了卓越贡献。”近日，埃及知名汉学家、翻译家，艾因夏姆斯大学文学院教授穆赫森·法尔贾尼在接受本报记者专访时表示，应加强阿中文化交流互鉴，维护人类文化多样性。

作为埃及最高文化委员会翻译委员会成员和埃及国家翻译中心中文专家组成员，法尔贾尼长期致力于中国文学研究与翻译，出版了多部中国古代典籍译著。因其在介绍中国、翻译中国图书及促进中阿文化交流方面作出的重大贡献，法尔贾尼于2013年获得中国政府颁发的中华图书特殊贡献奖，2016年获得“中阿友好杰出贡献奖”。

法尔贾尼认为，把中国古典名著译成阿拉伯语的关键，“不仅在于用词的精准，更在于准确理解作品的文化精神”。他说：“译者只有真正理解典籍背后的文化精神，才能避免简化经典作品的审美特色，为作品赋予多角度的文化体验。”近年来，不少中国现当代作家的作品被翻译成阿拉伯语出版。法尔贾尼还担任埃及中国当代小说青年翻译大赛评委。他说，中阿翻译事业近年来取得长足进展，一些译本在渴望了解中国文化的阿拉伯读者中引起热烈反响。

法尔贾尼所在的艾因夏姆斯大学是中东地区培养汉语人才的重要院校，通过协调埃及高等教育部门参与合作、向其他教育机构提供汉语教学服务等方式，培养了不少汉语人才。法尔贾尼表示，越来越多的阿拉伯民众在学习汉语，这是一个很好的现象。他常常在指导学生时强调，学习汉语不能仅仅停留在词汇和语法上，还应该学习语言背后的文化、伦理、道德等，形成对中国文化的整体认识。

不久前，法尔贾尼参加了开罗中国文化中心举办的线上讲座，向埃及等阿拉伯国家的网友们介绍了马坚的阿语译作《论语》、哈迪·阿拉维的《中国经典选集》、福阿迪·西伯尔的《中国智慧》，以及题为《中国与印度游记》的佚名阿文经典等，概述了从古至今一些阿拉伯学者对中国文化的解读和看法。法尔贾尼说，作为世界上唯一自古延续至今、从未中断的文明，中华文明具有高度稳定性和延续性。古丝绸之路将阿拉伯文明与中华文明紧密联系起来，书写出文明交流的美好篇章。

法尔贾尼认为，文化本身以多样化的形式存在，不同国家、不同民族、不同时代的文化各有内涵和特点。一些西方媒体和文化界人士鼓吹西方文明的中心地位，贬低其他文明，这样的做法应该摒弃。“只有加强文明交流互鉴，才能有效抵御文化霸权。”法尔贾尼呼吁阿拉伯民众客观认识和解读中国文化，“这样有助于推动阿中关系友好发展，共同应对文化话语体系中的不平等现象，共同维护人类文化多样性”。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 03 版）

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