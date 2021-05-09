新华社东京5月9日电（记者王子江）东京奥运会田径测试赛9日在奥林匹克体育场举行，世界田联主席塞巴斯蒂安·科到现场观战，并再次表达了奥运会如期举办的决心。

这是作为东京奥运会主场的新国立竞技场2019年底启用以来，第二次举办田径比赛，上一次比赛是去年8月举行的黄金大奖赛。这场比赛一共有420名选手参加，来自海外的运动员只有9人，其中包括2004年雅典奥运会百米冠军加特林。受疫情影响，比赛没有允许观众入场。

比赛之前，来自英国的科在体育场内举办的新闻发布会上，坚称东京奥运会将成为“象征希望和乐观精神的灯塔”。科5月4日就抵达了日本，他先到札幌观看了马拉松测试赛，然后会见了东京奥组委主席桥本圣子和东京都知事小池百合子，反复表达了对东京奥运会的支持。

由于日本疫情恶化，日本政府将包括东京都在内的多个地区的紧急状态延长到了5月底，民众对奥运会的支持率持续下跌，当天有很多日本民众在奥林匹克体育场外不远的日本奥委会大楼外举行抗议，要求取消东京奥运会。

科是疫情发生以来访问日本次数最多、访问时间最长的国际体育组织领导人，显示出世界田联对于奥运会的关注，也可以看出世界田联对于疫情下的奥运会的焦虑，毕竟田径是奥运会上的第一大项，有五分之一的运动员参加田径项目的比赛。

他在发布会上说：“为什么奥运会应该举行？因为它是四年一度的超级赛事，它也不仅仅是一项体育赛事，我想不出任何其他活动能够像奥运会一样，将跨越种族、信仰和地理的共同体团结在一起。我一生中都在目睹这一切，我相信它将继续拥有深远的影响力。”

科曾经在1980年和1984年奥运会上连续两次赢得男子1500米冠军，后来曾担任2012年伦敦奥组委主席和英国奥委会主席，2015年，他在北京当选世界田联主席。

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