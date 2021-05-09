新华社北京5月9日电 外交部发言人华春莹9日就阿富汗发生连环袭击造成重大人员伤亡答记者问。

有记者问：阿富汗内政部宣布，当地时间5月8日下午，首都喀布尔一女子中学附近发生连环袭击，造成至少50人死亡、100人受伤，其中大部分是女学生。截至目前，尚无组织宣称负责。中方对此有何评论？是否有中国公民在袭击中伤亡？

华春莹说，我们对有关袭击感到震惊，强烈谴责这一暴力行径。中方向遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。经核实，没有中国公民在此次袭击事件中伤亡。

华春莹表示，中方一贯坚决反对任何形式的暴力极端主义，将继续坚定支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义、维护国家安全与稳定，愿同国际社会一道，共同帮助阿富汗早日实现和平。

“需要指出的是，近期美国突然宣布完全自阿富汗撤军，导致阿富汗多地接连发生爆炸袭击事件，安全形势日益严峻，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命安全。”她说，中方呼吁外国在阿部队切实考虑阿富汗和地区人民安全，以负责任的方式撤离，避免给阿富汗人民带来更多动荡和苦难。

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