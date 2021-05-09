新华社伦敦5月8日电 （国际观察）苏格兰“脱英”党胜出 或谋二次独立公投

新华社记者张代蕾 金晶

英国苏格兰议会选举结果8日出炉，支持苏格兰独立的苏格兰民族党连续第4次赢得议会多数席位，党魁斯特金将留任苏格兰政府首席大臣。

英国舆论普遍认为，这一选举结果意味着苏格兰民族党谋求苏格兰独立的诉求得到民意授权，斯特金很可能乘胜就是否脱离英国寻求第二次公投。而这也可能会助长北爱尔兰地区脱离英国的呼声。看来，刚完成“脱欧”的英国今后还要面对“脱英”问题。

约翰逊“喊话”

苏格兰民族党表示，6日举行的苏格兰议会选举投票率远超预期，充分反映苏格兰民众希望自己做主选择未来。选举当天，爱丁堡、格拉斯哥等地投票站外排起长队，一些投票站因人数过多还临时增加了票箱。

斯特金8日发表胜选讲话指出，苏格兰民族党在此次选举中取得该党有史以来的最高得票数，这显示了苏格兰的民意。她称自己的首要任务是带领苏格兰渡过新冠疫情危机，而危机过后，她仍将寻求举行第二次独立公投。

苏格兰民族党此次得到议会129席中的64席，比上次选举增加一席，但距离议会绝对多数席位65席仍差一席。不过，分析人士指出，同样支持苏格兰独立的绿党此次获得8个席位，理论上已为未来独立公投议案在议会通过扫除了障碍。

英国首相约翰逊8日通过媒体向苏格兰“喊话”，称在整个国家亟须聚焦疫后振兴的当下，苏格兰如果仍一门心思寻求独立，将是“不负责任、不计后果”的行为。

2014年9月，苏格兰曾就是否脱离英国举行公投，虽然当时以55%反对、45%支持的投票结果否决了“脱英”，但独立呼声并未消退。

民调“五五开”

自英国决定“脱欧”以来，苏格兰的独立情绪一度高涨。苏格兰与欧盟经济关系紧密，多数苏格兰人在英国2016年“脱欧”公投中支持“留欧”。斯特金一直强调，“脱欧”违背苏格兰人的意愿，苏格兰人有权重新选择是否脱离英国。

英国苏格兰阿伯丁大学政治学教授基丁认为，苏格兰民族党此次选举获胜意味着第二次独立公投得到了苏格兰人民的授权，英国政府将无法继续忽视苏格兰的诉求。

英国北爱尔兰贝尔法斯特女王大学欧洲政治学教授菲尼莫尔在接受新华社记者采访时说，在“脱欧”、新冠疫情等议题上，许多苏格兰人认为英国政府忽略了苏格兰的声音，因此不少人希望苏格兰尽快独立。不过，也有一些人在目睹“脱欧”带来的混乱和各种后遗症后，表示不再支持苏格兰独立。

菲尼莫尔指出，独立听起来很有吸引力，但如果承认英国“脱欧”带来的破坏性影响，那么就应该意识到，苏格兰独立将更具破坏性。

近期部分民调显示，在苏格兰是否应该独立的问题上，选民意见基本是“五五开”，因为对苏格兰疫后经济复苏的担忧削弱了部分民众的独立意愿。

或有连锁反应

据英国媒体报道，苏格兰民族党计划在2023年年底前举行第二次独立公投。不过，斯特金也表示，实现这一目标必须通过合法方式，以保证公投结果能得到英国政府和国际社会的认可。

按照英国法律，二次公投必须得到英国政府和议会的批准。在苏格兰民族党的推动下，苏格兰议会曾在2017年投票支持举行二次公投的法案，但该法案尚未得到英国政府批准。英国专家认为，在疫情对英国经济带来巨大冲击且近期北爱尔兰发生骚乱的背景下，英国政府很可能会否决公投法案。

约翰逊8日给斯特金发去胜选贺信，邀请她与威尔士和北爱尔兰地方官员等举行会晤，商讨疫情之下如何共同应对挑战。约翰逊在信中说，各方的意见未必总是一致，但通过互相了解就能产生更好的结果。舆论认为，这表明英国政府愿与苏格兰就独立问题“谈一谈”。

菲尼莫尔指出，值得关注的是，苏格兰独立可能会助长北爱尔兰脱离英国、与爱尔兰统一的呼声。

4月以来，北爱尔兰地区局势紧张，多地发生大规模抗议活动，逐渐演变为北爱“亲英派”与“统一派”之间的对抗和骚乱。当地观察人士认为，在疫情和“脱欧”双重打击下，很多北爱尔兰人对前途感到悲观。近来一项针对北爱尔兰和爱尔兰居民的民调显示，超过一半的受访者认为关于北爱尔兰地位问题的争议没有解决，未来仍可能发生暴力冲突。同样有超过一半的受访者认为，北爱尔兰未来可能脱离英国。

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