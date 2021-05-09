新华社明斯克5月9日电 白俄罗斯总统卢卡申科9日签署关于捍卫国家主权与宪制的法令，对总统因非正常原因死亡的情况下国家如何运转做出安排。

据总统新闻局发布的消息，法令规定，在国家元首因遭谋杀、发生恐怖活动、外部入侵及其他暴力行为死亡的情况下，所有国家机关及其决策者将根据安全会议的决定行事，届时安全会议主席将由总理担任。国家将立即实施紧急或战时状态，安全会议将确定保障实施紧急或战时状态的措施清单。

法令规定，在这种情况下重要的是要举行选举，安全会议将在各州长出席会议的情况下做出举行选举的决定。安全会议的决定对所有人具有约束力，必须无条件执行。

总统新闻局表示，签署这一法令是为了维护国家独立和主权，法令签署后即刻生效。

4月17日，俄罗斯和白俄罗斯两国安全部门采取联合行动，挫败一起试图推翻白俄罗斯政府并刺杀卢卡申科的政变图谋。卢卡申科4月24日表示，一旦总统遭谋杀，总统权力将移交给安全会议。

白俄罗斯安全会议是进行最高级别政治协调的宪法机关，安全会议主席由总统本人担任，由8名常务成员及11名非常务成员组成。其中8名常务成员包括总理、议会上下两院主席、总统办公厅主任、安全会议国务秘书、内务部长、国防部长和国家安全委员会主席。

白俄罗斯去年8月9日举行新一届总统选举，卢卡申科以80.1%的得票率胜出，再次当选总统。随后，明斯克等城市多次发生较大规模抗议活动，抗议者对总统选举结果提出质疑。一些西方国家以白总统选举存在舞弊行为为由对其部分官员和机构实施制裁，白俄罗斯施以反制。

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