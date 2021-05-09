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王毅同比利时副首相兼外交大臣维尔梅斯通电话

2021年05月09日16:54 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月9日电 5月8日，国务委员兼外长王毅同比利时副首相兼外交大臣维尔梅斯通电话。

　　王毅表示，比利时是“欧洲心脏”，长期在中欧交往中发挥着桥梁作用。今年是中比建交50周年，中方愿以此为契机，共同落实好两国元首共识，推动中比关系在新历史起点上实现更加稳定和健康的发展。

　　王毅表示，比利时正在经受疫情考验，中方愿根据比方需要，提供必要支持。中方愿同比方携手努力，促进经济复苏。中国市场是开放的，而且会越开越大，将为比提供更多的发展机遇。希望比方为中国企业提供公平公正非歧视的营商环境。

　　王毅阐述中方在涉疆、涉港问题上的立场，强调上述问题是中国内部事务，事关中国国家主权和领土完整，不容外来干涉。中欧社会制度不同，历史文化背景各异，理应相互尊重，平等相待，通过对话增进了解，这才是全面战略伙伴关系应有之义。比利时是欧盟总部所在地，具有独特优势，希望比方在欧盟内发挥建设性作用，推动中欧关系长期稳定发展，更好造福双方人民。

　　维尔梅斯表示，比中合作内容丰富，双方相互尊重，相互信任。比方高度重视同中方关系，希望通过庆祝两国建交50周年进一步增进双方友好。愿同中方进行朋友式的高质量对话和沟通，不断增进互信，妥善处理分歧，促进两国在经贸、农业、航空、气候变化、生物多样性保护等领域合作，为双方人员往来提供便利，进一步发展好比中和欧中关系。

(责编：郝江震、白宇)

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