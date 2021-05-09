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王毅同苏里南外长拉姆丁通电话

2021年05月09日16:26 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月9日电 5月8日，国务委员兼外长王毅同苏里南外长拉姆丁通电话。

　　王毅说，苏里南是首批同新中国建交的加勒比国家，5月28日将迎来两国建交45周年纪念日。45年来，中苏始终相互理解、相互支持，是大小国家平等相待、友好相处的典范。中方赞赏苏方恪守一个中国原则，在涉及中方核心利益和重大关切问题上始终坚定同中方站在一起。

　　王毅表示，站在新的历史起点，中方愿与苏方弘扬传统友好，加强政策对接，增强政治互信。中国国家主席习近平同苏里南总统单多吉互致函电，中方愿同苏方保持各层面交往，尽早启动外交部间磋商。两国已签署共建“一带一路”谅解备忘录和合作规划，应深化基础设施建设、通信等领域合作，积极探索能源开发，助力苏经济复苏和转型。中方愿同苏方加强抗疫合作，共同战胜新冠疫情。两国应加强在国际和地区事务中的团结合作，维护多边主义和发展中国家共同利益。希望苏方用好中国和加勒比建交国外交部间磋商机制、中国－加勒比经贸合作论坛等机制，推进中加整体合作。

　　拉姆丁对中国经济社会发展取得的成就表示热烈祝贺，强调一个中国政策作为苏中关系的基石永不动摇，感谢中方对苏抗击疫情提供的真诚帮助，希望以两国建交45周年为契机，推动双边关系取得新进展。

(责编：郝江震、白宇)

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