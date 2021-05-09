新华社北京5月9日电 5月8日，国务委员兼外长王毅同苏丹外长玛丽亚姆通电话。

玛丽亚姆感谢中方为苏丹抗击疫情提供的大力支持，表示苏中友好源远流长，两国关系建立在相互尊重的基础上，中方为促进苏丹经济社会发展发挥了巨大作用、作出了重要贡献。苏方希望加强同中方的战略协调，不断拓展两国在经济、文化、教育、体育等领域合作，深化在“一带一路”倡议下的基础设施合作，推动双边关系取得更大发展。

玛丽亚姆阐述了苏丹对复兴大坝问题的立场，介绍了即将在巴黎举行的关于支持苏丹转型的国际会议情况。

王毅祝贺玛丽亚姆就任外长并表示，当前苏丹国内政治过渡稳步发展，外部发展障碍逐步解除。中方始终从长远角度看待和发展中苏关系，将继续致力于发展同苏丹的战略伙伴关系。

王毅表示，中方将坚定支持苏丹人民探索符合自身国情的发展道路，支持苏方维护国家主权独立和领土完整，反对任何外部势力干涉苏内部事务，将继续在国际场合为苏丹朋友仗义执言。赞赏苏方在涉疆、涉港、人权等涉华重大问题上旗帜鲜明地支持中方。我们将共同维护彼此正当利益，共同维护发展中国家合法权益。中方鼓励支持有实力的中国企业到苏丹投资兴业，支持苏丹积极参与共建“一带一路”，开辟两国合作新前景。中国将派代表参加在法国巴黎举行的支持苏丹转型国际会议。中方愿继续帮助和支持苏方彻底战胜疫情。

王毅说，在复兴大坝问题上，对话协商是解决问题的最佳途径。中方支持三国通过友好协商找到互利互惠的解决方案，愿为此继续发挥建设性作用。

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