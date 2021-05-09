新华社北京5月9日电 综述：海外积极评价中国进出口贸易保持强劲增长

新华社记者

中国海关总署日前发布的统计数据显示，今年前4个月中国贸易货物进出口总值11.62万亿元，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。继一季度同比增长29.2%实现“开门红”后，中国进出口延续了稳中向好态势。海外媒体和专家认为，中国出色的贸易表现将持续带动世界经济复苏。

美国消费者新闻与商业频道撰文指出，4月份中国出口增幅“超过预期”，前景十分乐观，表明全球对中国商品仍保持较高需求。此外，中国与主要伙伴的贸易额正在不断增长。

美国彭博新闻社也撰文指出，在大规模财政政策刺激推动下，全球对中国商品需求保持强劲，预计中国出色的贸易表现将较预期持续更长时间。

《日本经济新闻》网站的报道则聚焦中国进口数据大幅增长。报道认为，中国进口大幅增长与资源类商品价格上涨有关，随着中国经济逐渐回归常态，民间设备投资将呈现上升势头，半导体、机床、汽车、美妆护发等进口将迅猛增长。

德国《经济周刊》发表文章说，全球第二大经济体中国的经济增长令德国外贸出口获益，相关数据显示，4月德国对华出口增长37.6%。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，疫情蔓延形势下，中国进出口贸易表现强劲，再次证明中国经济是带动世界经济前进的强大动力，凸显中国在全球供应链中的重要地位。泰国经济受疫情影响严重，但得益于中国市场的强大购买力，泰国出口特别是农产品出口逆势增长。泰国与中国、东盟与中国蓬勃发展的贸易往来将进一步促进区域经济复苏。

英国智库牛津经济研究院日前发布报告预计，鉴于全球经济呈现良好复苏态势，未来几个月中国新出口订单将继续增长，出口保持强劲势头。此外，中国经济持续复苏，未来进口势头也将持续向好。（参与记者：许缘、王亚光、刘春燕、孙晓玲、朱晟）

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