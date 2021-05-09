新华社北京5月9日电 综合新华社驻非洲记者报道：中国国药集团中国生物北京生物制品研究所的新冠灭活疫苗近日获得世界卫生组织紧急使用认证，非洲地区的官员和专家对此表示欢迎。

非洲疾控中心副主任艾哈迈德·奥格韦尔8日接受新华社记者采访时说，中国国药新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证，对于遭遇疫情重创的国家和人民来说是一个好消息，对于世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”和疫苗短缺的国家，又多了一个选择。

他表示，非洲疾控中心将继续与包括中国国药在内的疫苗生产商密切合作，确保非洲能获得安全、有效和负担得起的疫苗，以达到使非洲至少60%人口接种新冠疫苗的目标。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达8日表示：“我们很高兴地注意到，中国国药新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证。”

他说，国药疫苗已被证明是一款安全有效的疫苗。赞政府将考虑引进国药新冠疫苗，以确保更多民众能够接种。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯8日接受新华社记者采访时说，中国国药疫苗是首个七国集团之外国家研发生产的获世卫组织认证的新冠疫苗，而且在全球范围内也得到广泛使用。

科斯坦蒂诺斯表示，世卫组织认证是对国药疫苗安全性、有效性和质量的肯定。国药疫苗获得认证具有十分重大的意义，体现了中国在确保发展中国家用得起、买得到疫苗方面作出的贡献，正如中国领导人的承诺，“让中国疫苗作为全球公共产品”。

科斯坦蒂诺斯说，现在亚非拉的广大发展中国家可以得到中国疫苗，这就可以避免新冠病毒更大范围传播。（参与记者：汪平、赵宇鹏）

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