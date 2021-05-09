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多国专家认为长五B运载火箭残骸坠落安全风险很低

2021年05月09日12:45 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月9日电　综合新华社驻外记者报道：长征五号B遥二运载火箭4月29日将中国空间站天和核心舱送入预定轨道，火箭的末级残骸将坠入大气层。多国专家认为，火箭残骸坠落带来的安全风险很低。

　　法国国家航天研究中心研究员、国际航天学会太空垃圾委员会主席克里斯托弗·博纳尔日前接受法国媒体《巴黎人报》采访时表示，一般来说，太空垃圾首先烧毁，然后通常落入海洋里。地球表面只有约3%是人口稠密的地区。即使长五B火箭末级残骸非常大，如果它在进入大气层时充分烧毁，危险就会减少。

　　德新社6日发表文章援引多位专家观点认为，一般情况下，大多数物体在重返大气层时会完全烧毁。由于地球表面很大一部分被水覆盖，而且很大一部分无人居住，所以对个人来说，（残骸坠落的）危险性明显低于驾驶汽车等日常风险。

　　英国广播公司网站7日报道说，任何人被一块太空垃圾击中的概率非常小，不仅仅因为地球表面很大一部分被海洋覆盖，而即便是陆地，其中很大的区域都是无人居住。英国《卫报》网站6日报道援引欧洲航天局太空碎片办公室的负责人霍尔格·克拉格的话说，这次（火箭残骸坠落地球）涉及的质量比较大，但也不会让每年的相关风险状况改变太大。

　　巴西最著名的网络科普频道施瓦萨的创始人施瓦萨说：“火箭的残骸脱落返回地球并落到地表是各国非常普遍的做法。”长五B火箭末级残骸在坠落过程中首先会在通过大气层时剧烈摩擦、燃烧并分解，真正掉落到地表的部分已经很少，通常也是掉落在无人居住的地方。（参与记者：陈晨、张毅荣、张家伟、赵焱、陈威华）

(责编：郝江震、白宇)

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