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欧盟领导人今年首次碰面 呼吁分享疫苗

2021年05月09日11:59 | 来源：新华社
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　　欧洲联盟社会峰会7日在葡萄牙北部城市波尔图开幕，这是欧盟领导人今年以来首次举行面对面会议。一些领导人呼吁美国等出口更多新冠疫苗，以遏制全球疫情。

　　欧洲理事会、欧洲议会、欧盟委员会和24个成员国的领导人现场出席为期两天的峰会，德国总理安格拉·默克尔、荷兰首相马克·吕特和马耳他总理罗伯特·阿贝拉在线与会。现场参会人员戴口罩，以击肘或碰拳代替握手或贴面礼。

　　此次峰会聚焦如何弥补新冠疫情对欧盟造成的经济损失。会议将围绕实现就业、职业培训和消减贫困三大议题展开讨论。欧盟领导人还将讨论新冠疫苗知识产权豁免问题，以帮助全球加速结束疫情。

　　此外，欧盟领导人定于8日与印度总理纳伦德拉·莫迪举行视频会。双方原定在波尔图举行欧盟-印度面对面峰会，因印度疫情严重，莫迪取消行程。

　　欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在会上说：“眼下仍处于（从疫情中）恢复的早期阶段。在疫情负面影响下，我们的日子仍不好过。”

　　冯德莱恩当天在一场记者会上呼吁所有正在讨论新冠疫苗知识产权豁免的人“承诺愿意出口本地区生产的相当一部分疫苗”。她说，只有提高疫苗产量、消除出口壁垒和分享已经订购的疫苗才有助快速抗击疫情。

　　据美联社报道，就美国先前宣布支持暂时豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护，一些与会领导人认为眼下放弃专利并非关键问题，提高疫苗产能和分配原材料等举措对遏制疫情更有效。

　　法国总统埃马纽埃尔·马克龙7日说，美国在疫苗出口方面的工作更为重要。“美国目前生产的疫苗100%供应美国市场。”（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：郝江震、白宇)

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