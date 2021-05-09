新华社里斯本5月8日电（记者温新年 赵丹亮）为期两天的欧盟社会峰会8日在葡萄牙北部城市波尔图闭幕，欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。

欧盟委员会主席冯德莱恩在记者会上表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟各国面临许多更为紧迫的问题。欧洲需要加快疫苗生产，提高疫苗产量，保证疫苗分发公平合理。疫苗知识产权豁免问题虽然重要，但不是中短期要讨论的问题，须从长计议。

她说，目前欧盟约1.6亿人接种了第一剂疫苗，占欧盟总人口的25%。欧盟正在加紧生产疫苗，以确保实现今年7月份疫苗接种人数达到欧盟成年人口70%这一目标。

冯德莱恩宣布，欧盟同辉瑞公司签署了新的疫苗采购合同，到2023年将获得18亿剂疫苗。

欧洲理事会、欧洲议会、欧盟委员会的主要负责人和24个成员国领导人现场出席峰会，德国总理默克尔等3国领导人在线与会。法国总统马克龙、意大利总理德拉吉、葡萄牙总理科斯塔在峰会期间均表示支持暂缓豁免疫苗知识产权。

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