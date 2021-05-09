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伊朗外长敦促美国政府在伊核协议问题上做出选择

2021年05月09日06:59 | 来源：新华网
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新华社德黑兰5月8日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长扎里夫8日在社交媒体上表示，当前的伊核危机是美国上届政府3年前单方面退出伊朗核问题全面协议造成的，美国现任政府必须做出选择。

扎里夫说：“当我们在维也纳试图重回伊核协议时，有必要记住这一切是如何开始的。”他说，3年前的今天，美国上届政府背弃了应该承担的义务，美国现任政府必须决定，是继续违反规则还是遵守规则。

伊朗副外长阿拉格希7日在接受媒体采访时说，伊核协议相关方正在认真寻求重回协议的解决方案。美国总统拜登7日表示，美方认可伊朗在谈判中的“认真态度”，但“认真程度与准备如何行事是另一回事”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月8日，美国政府单方面宣布退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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