新华社布鲁塞尔5月7日电 （记者潘革平）卢森堡消息：中国建设银行卢森堡分行8亿欧元绿色债券上市敲钟仪式7日在卢森堡和北京两地连线同步举行。

中国驻卢森堡大使杨小茸、卢森堡金融机构代表以及建设银行相关负责人通过现场和线上形式出席活动。

建设银行副行长王浩在致辞中表示，此次卢森堡分行发行的是中资金融机构首笔境外“水域保护、环境治理”领域专项绿色债券，所募集资金将用于长江、黄河等流域污水处理和河道治理等可持续水资源项目，符合国际资本市场协会可持续金融相关原则。

卢森堡金融监管委员会主席克劳德·马克斯表示，气候变化是全球性问题，需要各方通力协作解决。此次建行发行的绿色债券在卢森堡证券交易所成功上市，不仅是中欧金融机构通力协作、携手为解决全球性问题贡献力量的典范，也为国际投资者进入中国绿色金融市场打开了通道。

卢森堡证券交易所首席执行官朱莉·贝克表示，卢交所非常高兴为建行绿色债券上市提供服务，也愿意与建行在绿色金融等领域开展更深层次的合作。

绿色债券是国际市场上快速发展的新兴债券品种，募集资金专门用于支持具有环境效益的绿色产业项目。近年来，中卢两国在绿色债券、绿色信贷等绿色金融服务领域进行了重点合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月09日 03 版）

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