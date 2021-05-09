本报首尔5月8日电 （记者马菲）主题为“应对气候变化的国际合作”的第五届“一带一路”国际青年论坛7日在韩国首尔和中国甘肃兰州两地连线举行。论坛首次采用模拟联合国安理会决策形式，来自中国、韩国、俄罗斯、印度、土耳其、巴基斯坦等21个国家的50余名青年参加。

“面对全球环境风险挑战，单边主义不得人心，携手合作方为正道。”中国驻韩国大使邢海明在论坛致辞中表示，作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中方愿同各方一道，为打造全球环境治理新格局不断贡献智慧和力量，共同推动构建人与自然生命共同体。

韩国“一带一路”研究院共同院长卢载宪表示，气候变化给人类可持续发展造成威胁，人类必须有效应对。大力发展生态友好型经济，使其融入每个人的日常生活势在必行。

“一带一路”国际青年论坛每年在中韩两国城市轮流举办，致力于为全球青年和学者提供对话平台。本届论坛由韩国“一带一路”研究院、韩中文化友好协会、中国驻韩国大使馆共同主办。

《 人民日报 》（ 2021年05月09日 03 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)