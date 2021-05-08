新华社维尔纽斯5月8日电（记者郭明芳）立陶宛“汉语桥”中文比赛8日在线上举行，来自立陶宛不同地区的三所中学和一所大学的7名学生参赛。

在主题为“天下一家”的大学生组比赛中，4名来自维尔纽斯大学的选手用流利的中文分享了自己的学习心得、对中国历史文化的理解以及对“天下一家”的看法。他们出色的表现给评委留下深刻印象，最终来自维尔纽斯大学汉学系的学生埃米利娅·威尔凯特夺冠。

在主题为“追梦中文，不负韶华”的中学生组比赛中，3名选手在主题演讲、中国知识问答及才艺展示环节中各显身手，来自维尔纽斯国立M.K.丘尔廖尼斯艺术学校的戈达·瓦西利奥斯凯特夺冠。

本次比赛由中国驻立陶宛大使馆主办，维尔纽斯大学孔子学院承办。中国驻立陶宛大使馆政务参赞曲柏华在致辞中说，尽管新冠疫情仍在蔓延，但丝毫没有影响选手们学习中文和了解中国文化的热情。两国相距遥远，而“汉语桥”拉近了彼此距离，增进了相互了解。

维尔纽斯大学亚洲及跨文化研究学院院长加拉利特说，很高兴看到中文和中国文化在立陶宛越来越受欢迎。学习外语，特别是中文和中国文化，对职业发展以及跨文化能力培养都是非常宝贵的经历。

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