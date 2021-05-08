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武汉产千吨重轨首乘铁路国际联运班列发往越南

2021年05月08日23:28 | 来源：新华网
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新华社武汉5月8日电（记者王贤）装载1150吨重轨的25091次“铁路国际联运”班列8日上午从武汉武昌东站驶出，将经广西凭祥实现货物出口。这是武汉首批直发越南的铁路国际联运重型钢轨运输项目，让铁路跨境物流跑出“加速度”。

中国宝武集团武钢物流公司总经理陈乔说，铁路国际联运“点对点”直达，发货人只需在发运站办理一次性托运手续即可将货物运抵另一国铁路到达站，既简化了手续，也方便了收货人，解决了办理跨境物流业务的一大痛点，为武钢重轨产品打开东南亚及其他海外市场提供了便利，有利于企业经营效益进一步提升。

武昌车务段副段长田建杰介绍说，企业开展铁路国际联运业务，可以便捷地进行票据手续办理和运输路径选择，并融合铁路运输成本低、运输连贯性强、运输风险小和不易受天气及季节变化影响等优势，进一步缩短运输时间，减少运输费用，为助力企业开拓海外市场和促进国家经济“双循环”发挥积极作用。

据介绍，为做好此次首发国铁联运列车的开行保障工作，车站加强与客户、武钢物流等单位的沟通联系，提前厘清各项手续环节，精心制订开行计划和货物装载方案，第一时间安排适装车皮进厂装车，组织运转、调车、货运及安全技术管理人员协调配合，确保班列及时装车、编组和准点开车。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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