新华社华盛顿5月7日电 题：就业市场意外低迷拖累美国经济复苏

新华社记者许缘 高攀

美国劳工部7日公布的最新一期就业报告显示，美国就业市场低迷，4月非农业部门新增就业人数大幅低于预期。分析人士认为，劳动力供需不匹配等结构性问题困扰美国就业市场，对失业者的高福利也抑制新增就业增长。在新冠疫情有所缓解的情况下，美国就业市场意外低迷，对其经济复苏形成拖累。

美国劳工部当天公布的数据显示，美国4月非农新增就业人数26.6万，远低于上月的77万和市场普遍预期的100万。当月，失业率环比上升0.1个百分点至6.1%，失业人数环比上升10万至980万。

在不少美国人接种疫苗、政府出台大规模财政刺激措施以及放宽经济限制举措出台等背景下，市场原本预计美国就业市场在4月仍会呈现可喜表现。但“令人失望的”就业报告出炉，暴露出就业市场已出现供需不匹配等结构性问题。

从企业角度来看，由于疫情为美国经济和企业经营前景带来较高不确定性，企业大规模招聘意愿不高，从而导致劳动力需求不大。另一方面，虽然进入劳动力市场的人数增加，但很多企业仍难以招到合格员工，表明就业市场供需状况并不匹配。

白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼指出，眼下美国就业市场面临的问题是结构性的，合格劳动力供给存在短缺，劳动力需求也有不足。

美联储最新发布的全国经济形势调查报告显示，劳工短缺仍是就业市场持续复苏面临的普遍挑战，尤其是低薪岗位、专业和熟练工种出现明显短缺。当天公布的就业报告也显示，4月平均时薪环比上涨21美分，达到30.17美元，一定程度表明企业不得不通过加薪留住现有员工。同时，每周平均工作时间增至35小时，显示部分企业试图依靠增加工时以弥补劳动力短缺。

从员工角度来看，企业出现招工难的原因是多方面的。首先，对新冠病毒的恐惧心理仍阻碍部分人外出寻找工作；其次，部分企业先于学校复课而复工，一些员工迫于照管儿女的压力无法回归岗位；再次，部分失业人口不具备企业招工岗位所需的技能要求，或不愿为应聘新工作而改行；最后，美国3月出台的1.9万亿美元经济救助计划将每周失业救济金在原有基础上增加300美元，意味着失业者的每周收入已高于平均时薪为15美元的全职工作者，导致大量低薪岗位缺乏应聘者。

美国商会7日呼吁联邦政府停止向失业人员发放额外福利，以刺激就业。蒙大拿州和南卡罗来纳州的共和党籍州长均表示，将取消联邦失业额外福利。但美国总统拜登反对失业救济金增加导致新增就业低迷的说法，强调最新就业数字恰恰反映了经济刺激措施的重要性。他表示，美国经济复苏不是一场“短跑”，而是一场“马拉松”。

劳工部的数据显示，目前美国就业人数仍较去年2月疫情前水平少820万人。就业市场复苏任重道远，正成为拖累美国经济复苏的主要制约因素。

凯投宏观高级美国经济学家迈克尔·皮尔斯表示，大多数数据都表明经济活动正在迅速反弹，单凭一份就业报告很难判断美国经济复苏是否遭遇逆风。“但它清楚地提醒我们，就业市场复苏正滞后于消费反弹”，成为拖累经济复苏的因素。

致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克指出，这份“令人极其失望的”就业报告反映的不仅仅是季节性问题，而是从服务业到制造业，甚至是快递和交通运输业都出现全面就业下滑。

(责编：赵欣悦、杨光宇)