新华社北京5月8日电 综述：中国新冠疫苗获世卫紧急使用认证有助全球抗疫

新华社记者

世界卫生组织7日宣布，中国国药集团中国生物北京生物制品研究所的新冠灭活疫苗获得世卫组织紧急使用认证。多国政府官员和专家欢迎这一决定，并指出中国新冠疫苗获得该认证对全球抗疫大有裨益。

巴基斯坦战略安全分析人士穆莎拉特·阿明8日在接受新华社记者采访时表示，中国国药新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证对全球抗疫大有裨益，因为这款中国疫苗的有效性已在巴基斯坦等多个使用该疫苗的国家得到验证。

她说，这款中国疫苗易于储存，因此非常适合经济不发达的第三世界国家。该疫苗获得紧急使用认证扩大了世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”的疫苗库名单。由于“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库中原有疫苗对低收入国家的可及性不强，因此新加入的这款中国疫苗能让第三世界国家如释重负。

阿明说，中国一直践行将中国新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，对抗“疫苗民族主义”，助力全球抗疫。许多发展中国家已获得中国提供的疫苗援助，这些疫苗对发展中国家的抗疫工作起到了积极作用。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基8日对新华社记者说，世卫组织认证紧急使用中国国药新冠疫苗是朝着正确方向迈出的关键一步，是帮助发展中国家抗击新冠疫情的重大尝试。

扎基说，在获世卫组织紧急使用认证前，该疫苗已获准在包括巴勒斯坦在内的数十个国家注册上市或紧急使用，已被证实在安全性和有效性等方面表现良好。

孟加拉国流行病学、疾病控制和研究所顾问穆斯塔克·侯赛因8日在接受新华社记者采访时表示，孟加拉国科研人员为中国国药新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证感到高兴。中国疫苗获得该认证是全世界抗疫行动的巨大福音，有助于孟加拉国等发展中国家应对疫苗紧缺。

他介绍，孟加拉国药品监督管理部门日前已同意紧急使用中国国药新冠疫苗，世卫组织的认证将更加有助于该疫苗在孟加拉国推广接种。

文莱政府8日对世卫组织的上述决定表示欢迎，并要求本地媒体登载世卫组织就此事发布的新闻，让本国民众了解这款中国新冠疫苗的安全性和有效性已获权威认证，以鼓励更多人主动接种。

英国《自然》杂志网站日前刊登的一篇报道也指出，中国新冠疫苗一旦获得上述认证，有助填补目前“新冠肺炎疫苗实施计划”的供应缺口，让低收入国家实现大规模疫苗分发。

文章特别指出，对于许多国家和地区来说，中国疫苗是唯一可及的疫苗。在巴西、土耳其、智利等正接种中国疫苗的国家，当地研究人员也已看到这些疫苗在控制疫情方面的效果。（执笔记者：冯玉婧；参与记者：李浩、熊思浩、刘春涛、薛飞、张家伟）

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