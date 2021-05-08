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墨西哥首都疫情传播风险首次降至中级

2021年05月08日19:35 | 来源：新华社
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　　新华社墨西哥城5月7日电（记者吴昊）墨西哥首都墨西哥城政府7日宣布，将在本月10日将该市的新冠疫情传播风险等级下调至中级，并加大复工复产力度。

　　墨西哥城市长克劳迪娅·欣鲍姆当天在新闻发布会上说，这是新冠疫情暴发以来，墨西哥城首次将新冠疫情传播风险由高级降至中级，并把墨西哥城的疫情警报由第二级橙色警报下调至第三级黄色警报。

　　预计自10日起，墨西哥32个州级行政单位中将有29个处于中级或低级新冠疫情传播风险等级。

　　墨西哥城政府还宣布，自10日起，该市将在遵守防疫规定前提下加大复工复产力度，包括取消银行营业时间限制、延长购物中心和娱乐场所等营业时间、提高部分场所的客流量上限。

　　近期，墨西哥新冠疫情稳步好转。7日，该国所有普通病房和重症病房的床位占有率分别为11%和16%，总体病床占有率较新冠疫情最严重时下降82%。

　　据墨西哥卫生部门发布的疫情数据，截至7日，墨西哥城累计新冠确诊病例645512例，累计死亡42257例；墨西哥全国累计确诊2361874例，累计死亡218657例。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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