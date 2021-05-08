当地时间6日上午，中国驻叙利亚大使馆在叙利亚首都大马士革启动“春苗行动”，为在叙中国公民及家属提供新冠疫苗免费接种服务。与此同时，连日来，“春苗行动”也持续在非洲多国开展。

“春苗行动”在叙利亚启动

上午9点，在大马士革菲哈体育场，距离新冠疫苗正式接种时间还有1个多小时，已经有不少中国公民前来排队等候、登记并确认身份信息。

总台记者 朱雪松：中国驻叙利亚大使馆已经事先准备好了接种人相关信息的材料，以及空白的接种证明卡片，拿着这两份材料等候接种就可以了。在接种之前还是要进行例行身体检查。

接种完疫苗，在观察区留守观察了大约半个小时，并确认没有任何不适症状后，总台记者的第一剂新冠疫苗接种顺利完成。

中国驻叙利亚大使馆介绍，“春苗行动”启动首日，有95%以上的在叙中国公民及其家属都获得了免费疫苗接种。很多在叙中国公民都表示，能在叙利亚接种到中国的新冠疫苗非常幸运，不仅生命健康多了一份保障，心里也多了一份守护。

中国驻叙利亚大使 冯飚：祖国始终心系海外游子的生命健康，使馆将继续履行“外交为民”的初心和使命，为在叙的中国公民继续提供帮助和服务。

“春苗行动”在非洲多国有序开展

世界卫生组织官员日前表示，当前非洲地区新冠疫苗接种率和核酸检测水平较低，非洲部分国家正面临疫情反弹的风险。

为了保障在非洲的中国公民安全，连日来，“春苗行动”持续在非洲多国开展，纳米比亚、突尼斯、贝宁等国已经率先实现中国公民两剂国产疫苗的接种。

驻纳米比亚使馆3月底启动“春苗行动”，中国同胞第二剂接种工作4月19日起在纳35个地区的300多个接种点展开，截至当地时间5月6日，约1800名自愿且适宜接种的在纳中国公民完成国产新冠疫苗的两剂接种，标志着“春苗行动”在纳米比亚圆满收官。

总台记者 马培敏：我现在是在科摩罗首都的莫罗尼，从当地时间5月5日开始，在科摩罗的中国公民将开始进行第二剂新冠疫苗的接种，预计10日完成所有人员的接种。

中企员工 于艳普：接种完疫苗后会更加安心地在这里工作，助力“一带一路”建设。感谢祖国“春苗行动”为我们的健康保驾护航。

中国抗疟医疗专家 李国铭：我是中国援科摩罗抗疟小组的，这次接种疫苗之后，更方便我们在基层开展抗疟工作，更好服务当地疟疾清除工作。

据了解，中国驻乌干达、南苏丹使馆也正与多方对接，争取早日使“春苗行动”落地。

(责编：艾雯、刘叶婷)