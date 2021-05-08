当地时间5月6日，部分乌拉圭甲级联赛球员在首都蒙得维的亚百年纪念体育场内接种了首剂中国科兴新冠疫苗。该批疫苗是由北京科兴中维生物技术有限公司捐赠给南美洲足联的，主要用于保障美洲杯等国际足球赛事的顺利举行。

4月13日，南美洲足联宣布与北京科兴中维生物技术有限公司达成协议，科兴将成为2021年美洲杯官方医疗健康合作伙伴。4月28日，科兴捐赠的一批疫苗抵达乌拉圭蒙得维的亚。

南美洲足联在一份声明中表示，这些疫苗将主要用于南美洲足联举办的男足和女足比赛，为参加这些赛事的该大洲主要职业足球俱乐部的球员，以及一些教练员和裁判员接种，以保证今年美洲杯、南美解放者杯、南美杯等赛事的举行。

乌拉圭足球协会副主席加斯托·蒂亚尔迪当天表示，开始为球员接种新冠疫苗是具有历史意义的里程碑，带给了乌拉圭足球界希望和喜悦，疫苗接种给了乌拉圭足球系统更多安全保障。

本周内，乌拉圭还将继续为16个甲级联赛俱乐部的球员、女子足球队、足协官员、国家队成员、裁判员、五人制足球和沙滩足球运动员等相关人士接种中国疫苗。

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