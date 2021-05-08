新华社北京5月8日电（国际观察）英法渔业争端升级凸显“脱欧”后遗症

新华社记者王慧慧 唐霁

英法两国近日在英属泽西岛海域的渔业争端持续升级，法国官员抗议英方出台新的捕鱼许可制度，并声称将切断对泽西岛的电力供应。英法两国还分别派军舰前往相关海域，监控局势发展。

分析人士指出，渔业问题曾是“脱欧”谈判中最棘手的问题之一。出于经济和国内政治等因素考虑，英欧双方很难在这一问题上轻易让步。未来一段时间，包括渔业问题在内，由英欧间其他结构性问题导致的“脱欧”后遗症或将逐渐显现。

争端升级

泽西岛是英国皇家属地，位于诺曼底半岛外海，靠近法国海岸线，岛上绝大部分电力依靠法国供应。据法国媒体报道，6日清晨，50多艘法国渔船开到泽西岛首府圣赫利尔的海域举行示威活动，部分渔船一度封锁了港口，当天傍晚才结束示威活动返航。当天上午，法国还派出两艘军舰前往泽西岛附近，以回应英国此前向该水域派出两艘军舰的举动。

英国首相府在抗议活动结束后发表声明说，“脱欧”协议改变了英国与欧盟之间的渔业安排。根据这项协议，泽西岛政府有权管理其水域的渔业，“我们将与泽西岛合作，支持与欧盟正在进行的讨论。”声明说，英方将随时待命，向泽西岛提供所需帮助。对英法渔业争端升级一事，欧盟方面呼吁各方保持冷静，继续磋商。

此次渔业纠纷源于英国“脱欧”后，法国渔船在英属泽西岛海域的准入问题。法国媒体称，根据英国“脱欧”协议，自今年1月1日起，欧盟国家渔民可获得捕捞许可，进入英国海域捕鱼。然而4月30日，泽西岛政府出台新的捕鱼许可制度，要求法国渔船提供2017年初至2020年初的本海域捕鱼数据，在此基础上授予今年的捕鱼许可。共有344艘法国渔船提出申请，泽西岛政府只批准了41艘进入其海域。英方这一举动引发法国渔民的强烈不满。

至于泽西岛的做法是否违反“脱欧”协议，英法各有说辞。泽西岛政府多名官员认为，最近执行的捕捞限制措施符合英国与欧盟达成的贸易安排。法国则称泽西岛政府的做法违反“脱欧”协议，英国“单方面”强加条款，未提前告知欧盟。法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹4日在法国国民议会表示，如果英国政府继续限制法国渔民进入泽西岛海域，法国将采取回应措施，泽西岛从法国获得的供电可能受到影响。吉拉尔丹6日发表声明，再次敦促英国政府尽快改变做法。

“后遗症”难消

分析人士指出，英欧在渔业问题上的严重分歧曾是影响英欧未来关系协议谈判的重要原因。如今，历时4年多的英国“脱欧”之路已随着5月1日起正式实施的《欧盟－英国贸易与合作协定》画上句号，但受经济和政治等因素影响，包括渔业争端在内，今后或将有一系列“脱欧”后遗症逐渐显现。

法国媒体认为，英国“脱欧”协议只是一个框架协议，所有细节都需逐步落实。作为“脱欧”协议生效的第一年，各方都在“寸土必争”，力争在协议的实际落实中争夺更多利益。法国电台“欧洲一台”援引法国外交官员的话分析指出，由于今年捕鱼配额仍未确定，“各方都在试图标记自己的领土。”

英国广播公司报道说，泽西岛水域准入权争端发生在敏感时期，英国和欧盟官员正在就今年渔业配额分配进行谈判。根据“脱欧”协议，在某些情况下，英欧都可以通过对一个领域的制裁来应对其他领域违反协议的做法，但是证明违反协议需要一定的时间。

除经济因素外，国内政治压力也是造成“脱欧”后遗症的重要原因。“欧洲一台”认为，英国在捕鱼权问题上的强硬立场，表明英国首相约翰逊处于政治困境中。在英国渔民眼中，“脱欧”协议已经表明英国输了，约翰逊只有在“脱欧”协议的实际落实中表现得更强硬，才能让英国人觉得他在捍卫英国的利益。英国渔民是“脱欧”的坚定支持者，英国《卫报》评论认为，渔业是经济上最不重要的领域之一，但它关系到选票，因此英法双方才在渔业问题上争论不休。

分析人士指出，“脱欧”谈判过程中横亘在英欧之间的各种核心分歧其实并非新问题。正式“脱欧” 后，英国已与欧盟在新冠疫苗和金融服务等领域发生摩擦，今后双方围绕北爱尔兰问题等方面的矛盾也将持续存在。短时间内“脱欧”后遗症或难以消除。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)