致力于反亚太裔歧视的美国非营利组织“Stop AAPI Hate”当地时间5月6日发布的最新统计数据显示,在过去一年中,在美国针对亚裔的仇恨犯罪案件数量增加了54%。

自2020年3月至2021年3月,美国针对亚裔的仇恨犯罪案件数量达6603件,而前一年的同期数据为3795件。在所有受害者中,约44%的受害者为华裔,17%为韩裔,9%为菲利宾裔,8%为越南裔。

针对亚裔仇恨犯罪事件屡次发生

今年1月,一位91岁的老人在美国加利福尼亚州奥克兰的唐人街被一男子推倒。

3月16日,美国亚特兰大的一家按摩院发生枪击案,造成8人死亡,其中6名是亚裔女性。

4月23日,61岁的亚裔老人在曼哈顿东哈勒姆社区遭到一名纽约男子袭击。

……

《华盛顿邮报》网站刊文称,亚裔美国人已经在美国生活了160多年,长期以来一直是被针对的目标。亚洲移民一直面临暴力和种族主义。

根据“Stop AAPI Hate”的数据,在2020年全年针对亚裔仇恨事件中,针对女性的事件占比68%,男性则占29%。

旧金山州立大学亚裔美国人研究教授、“Stop AAPI Hate”创始人张华耀(Russell Jeung)说,有些人认为亚洲人或亚洲妇女是更容易成为攻击目标的人。

“传承”种族歧视的丑恶历史

关于美国人为何仇视亚裔,《华盛顿邮报》网站今年3月份刊登的文章《美国漫长而丑恶的针对亚裔的种族主义和暴力史》(The long,ugly history of anti-Asian racism and violence in the U.S.)讲到了这一问题的历史根源。

《华盛顿邮报》网站文章截图

文章称,19世纪50年代,中国移民开始大量进入美国,他们主要从事采矿和铁路建设工作。几乎同时,具有种族主义色彩的“亚洲人来窃取白人工作”的说法诞生了。

1854年,加州最高法院在乔治·霍尔开枪杀死了中国移民(People v. Hall)一案中,裁定亚裔人不能在法庭上对白人作证,这实际上保证了白人可以免受反亚裔暴力的惩罚,起到了强化对亚裔移民种族歧视的作用。

到19世纪70年代,经济困境又在美国催生了针对亚裔的种族主义高峰期。

时代变迁 但无辜背锅的总是亚裔

种族主义深深埋在美国“传统文化”中,此后生活在美国的亚裔人群常因各种问题被定罪、背黑锅。

20世纪40年代,成千上万的日本移民在美国生活。二战时期日本偷袭珍珠港,美国将大约12万日裔美国人强制拘留在西海岸,理由是怀疑他们可能帮助敌人。而事实上这些人里并没有间谍。当他们获释后,许多人发现自己的房屋和企业遭到破坏或被没收。

越南战争结束后,在得克萨斯州,许多越南移民从事捕虾业。在他们通过努力工作逐渐主导该行业时,美国白人又不愿意了。这次出手的是3K党,他们烧毁了越南移民的船只。

1982年,一名华裔美国人文森特·钱(Vincent Chin)被两名底特律汽车工人误认为是日本人,遭两人殴打致死。这次杀戮发生在美国经济衰退时期,那时候很多美国人将经济衰退归咎于日本汽车工业崛起。

疫情期间,美国更是无视本国防疫不到位的事实,将本国疫情归咎于亚裔。

讽刺的是,在美国新冠肺炎确诊病例数大量增加时,美国人一边“声讨”世卫组织、甩锅中国,一边无脑地涌上街头反对戴口罩、反对疫情防控。

双标行为打脸“人权卫士” 美国种族主义污点难以抹除

不止针对亚裔人群,美国种族主义行为随处可见。

去年非洲裔男子弗洛伊德遭警察暴力执法致死,时隔近一年后的4月20日,弗洛伊德案宣判,白人警察肖万被控的二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名全部成立。《纽约时报》称,警察被定罪在美国警察对非洲裔暴力执法案件中实属“罕见”。

随后美国总统拜登表示,种族主义是“美国灵魂上的污点”,并认为陪审团对肖万的有罪判决将让“美国朝着种族公正的方向迈出一大步”。

有网友质疑,真的是“朝种族公正迈了一步吗?”↓

美国众议院议长佩洛西也发表讲话,感谢弗洛伊德为追求正义而“牺牲”了自己的生命。

却遭到网友的群嘲:

她到底有多冷漠↓

他不是牺牲,他是被谋杀了!↓

呵呵!她表现出某种令人恶心的种族主义。她应该为自己感到羞耻。她应该被国会驱逐。↓

美国动辄指责别国无视人权,然而从弗洛伊德遭警察暴力执法致死,到层出不穷的针对亚裔的暴力犯罪事件,打着“人权卫士”幌子的美国,正一步一步印证自己的双标本性。

张华耀说,解决暴力的根源是需要更多的教育,更多的民权保护和更多的恢复性司法模式。

去年6月,联合国人权理事会第43次会议期间召开种族主义问题紧急辩论,这是联合国人权理事会历史上第一次就美国人权问题召开紧急会议。

今年4月初,美国纽约抗议者举行游行,反对仇恨亚裔犯罪行为。

4月22日,美国国会参议院通过一项旨在打击新冠疫情下反亚裔仇恨犯罪的法案。法案内容包括司法部设立专门职位加快对反亚裔仇恨犯罪的审查;建立多种语言的在线仇恨犯罪举报系统;加强各州和地方执法部门对仇恨犯罪的报告、追踪和应对培训等。目前该法案已提交至国会众议院审议。

针对亚裔的暴力事件仍在持续发生。

5月2日,在纽约曼哈顿,一位亚裔女子与同伴走在人行道上被人用锤子攻击头部,几次躲避后依然被嫌疑人追着拉扯攻击。

5月4日,在旧金山市一处公交站台,一名当地男子持长刀从背后捅伤两位年龄分别为85岁和65岁的老年亚裔女性。

显然,不从根本上解决问题,美国难以实现种族公正。

