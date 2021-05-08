新华社联合国5月7日电（记者王建刚）第75届联合国大会主席沃尔坎·博兹克尔7日在安理会一次以维护多边主义为主题的高级别会议上，呼吁国际社会切实遵守《联合国宪章》，努力维护多边主义。

在安理会本月轮值主席国中国的倡议下，安理会7日以视频方式举行“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别会议。博兹克尔应邀出席并发表讲话。他说：“我敦促联合国所有会员国，包括安理会成员，加强对《联合国宪章》的遵守力度。这是基于规则的国际秩序的底线。以《联合国宪章》的宗旨和原则、国际法和正义为基础的强大和有效的多边主义，是安全、稳定、和平与繁荣的基础。”

关于多边主义，他说，无论国家大小，“多边体系使我们所有人受益”。多边主义在促进对话和信任、应对恐怖主义和武器扩散等安全挑战方面发挥着至关重要的作用。“它为各国提供了一个框架，在没有胁迫的情况下和平解决争端。”

中国常驻联合国代表张军3日表示，作为联合国安理会5月轮值主席，中方将把工作重点放在坚定维护和践行多边主义，支持联合国发挥核心作用；推动团结合作应对疫情挑战，促进冲突地区国家恢复发展；恪守《联合国宪章》宗旨和原则，推动政治解决地区热点问题；推动加强联合国能力和机制建设，为应对复杂挑战提供保障。

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