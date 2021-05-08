新华社北京5月7日电“要坚持真相，不能掉到那些西方媒体的段位。”

“非常敬佩您敢于为正义、真相发声的勇气。会以您为榜样，把真实的新疆讲给全世界听。”

……

日前，因撰写《维吾尔族假新闻的终结》一书而为中国读者熟知的法国作家、记者马克西姆·维瓦斯与数位新疆青年进行了一场远程视频对话。

一些西方媒体为何抹黑新疆？如何向世界揭示真相？如何评价新疆的发展水平？……就青年们关心的问题，维瓦斯与他们“面对面”，共同探讨。

图为法国作家马克西姆·维瓦斯。受访者供图

“抹黑新疆，意在阻碍中国发展”

“为何有些西方媒体的涉疆报道不尊重事实、颠倒黑白？”

这是与会新疆青年阿依图乃木·阿卜力克木的困惑。她是一名“网红”，通过拍摄自己的日常生活向外界介绍真实的新疆。此前她发布了一段和母亲在裁缝店买裙子的视频，外媒却无端将视频中出现的裁缝店员工歪曲成“被强制劳动的缝纫女工”。

维瓦斯回答说，一些西方媒体制造谎言，恶意抹黑新疆，发起舆论战，其真正意图是阻碍中国发展。

维瓦斯于2016年和2018年两赴新疆考察。“我几乎走遍了整个新疆，参观了工厂、学校、农场等，实地亲眼所见和某些西方媒体的报道大相径庭。”

实地考察前，维瓦斯也对新疆缺乏了解。他深刻地感受到西方民众对新疆存在认知怪象。“媒体对新疆的报道不少，但多数法国人对真实的新疆知之甚少，甚至不知道乌鲁木齐是新疆的首府。”

“在舆论斗争中，谎言总在真相前。我们需要耐心，比如揭穿‘种族灭绝’谎言的正义之声就在逐渐涌现。”

维瓦斯鼓励像阿依图乃木一样的新疆青年继续在网络上分享日常生活，让更多人了解真实的新疆。

“要坚持真相，不能掉到那些西方媒体的段位”

“有些西方媒体混淆视听，如何才能让西方民众了解真实的新疆？”胡尔西代姆·阿不力克木是一名新闻系大学生，向世界展示真实的新疆是她的目标。

“媒体一直说谎，那民众就只能看到谎言。要坚持真相，不能掉到那些西方媒体的段位。”维瓦斯的回答铿锵有力。

拼版图片：左图为法国作家马克西姆·维瓦斯，右图为《维吾尔族假新闻的终结》一书法文版封面。受访者供图

即使面对压力和风险，出于记者的使命感，维瓦斯仍决定用亲历和实证来展示真实的新疆。《维吾尔族假新闻的终结》一书出版后，如他所料，舆论压力和人身攻击扑面而来。

“您会感到担心吗，会有危险吗？”与会青年们纷纷表示关心。

“他们攻击的是我本人，并不是这本书。出版前，我曾历时三个月进行校对、核实，确保每句话、每个数字都准确无误，这本书无懈可击。”

维瓦斯还透露，他正在参与撰写一本客观介绍中国的书。“中国不应该被这样（抹黑）对待，这是我继续展示真实的中国和新疆的方式。”

“我会以您为榜样，把真实的新疆告诉全世界。”胡尔西代姆坚定地说。

“在我去过的其他地方，从未看到如此快速的发展”

“我们都觉得在新疆生活很幸福，您怎么评价新疆的发展水平？”来自喀什的麦吾兰江·图尔荪问道。

维瓦斯说，在他去过的其他地方，从未看到如此快速的发展。“新疆在短短两年间的发展肉眼可见。这靠的是一系列有效的扶持政策和措施，教培中心也在职业技能培训上发挥了重要作用。”

这是2017年11月8日航拍的新疆喀什市东湖公园周边的景色。新华社记者胡虎虎摄

“在新疆，我亲眼看到村民们从土房搬进了通水、通电、有网的新居，看到农村妇女在政府帮助下开起工厂当老板。我还记得牧民家鲜美可口的羊肉、让人赞叹不已的维吾尔族歌舞、喀什城里精美绝伦的建筑……”在新疆考察的经历让维瓦斯至今记忆犹新。

“希望有更多西方人亲自去探索新疆这个美丽的地方。”他感慨道。

“下次您再来新疆，我们要给您做抓饭和拌面。”与会青年们向维瓦斯发出了热情的邀约。

(责编：艾雯、刘叶婷)