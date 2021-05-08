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澳大利亚政界学界人士呼吁澳政府改善对华关系

2021年05月08日16:29 | 来源：新华社
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新华社堪培拉5月8日电 澳大利亚一些官员和学者日前纷纷呼吁澳政府改善对华关系。他们认为，澳政府外交政策不够独立和成熟，舆论环境遏制了对华关系的理性声音，这不利于双边关系发展，也不符合两国人民根本利益。

西澳州州长马克·麦高恩敦促澳政府修复对华关系。日前，《悉尼先驱晨报》援引他在一场发布会上的话报道说，澳政府需要重建对华关系，停止有关“战争、冲突和敌对”的言论，这类言辞毫无益处，澳大利亚民众也不希望看到。

澳大利亚前外长鲍勃·卡尔在“珍珠与刺激”网站发表文章，认为澳政府对华外交政策毫无计划。当前澳政府给外界的印象是将日常双边关系管理转变为“生存之争”，其背后推手是“澳大利亚战略政策研究所”，该机构受美国资助，对中国的评论“越来越血腥”。

“珍珠与刺激”网站是澳大利亚一个讨论澳国内、国际公共政策的网络平台。澳不少学者和前官员曾在该网站撰文发表观点。在澳大利亚一个独立政策研究所工作的学者西亚拉·莫里斯日前在“珍珠与刺激”发表文章说，在目前困境下，澳大利亚政府需要尽一切可能使澳中关系回到正轨，“将中国排除在地区事务讨论之外，只会加剧新冷战风险。”

澳大利亚格里菲斯大学名誉教授科林·麦克拉斯也在该网站撰文指出，新一轮麦卡锡主义与蓄意抹黑中国的企图“非常危险”。他举例说，不久前，澳大利亚国立大学学者简·戈利因公开质疑反华言论而收到恶意攻击邮件，“这是遏制澳大利亚言论自由一个令人担忧的迹象”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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