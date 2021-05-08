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中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队开始为任务区联合国维和人员接种新冠肺炎疫苗

2021年05月08日16:07 | 来源：人民网-国际频道
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医护人员为任务区维和人员接种新冠疫苗。中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队供图
医护人员为任务区维和人员接种新冠疫苗。中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队供图

人民网约翰内斯堡5月7日电（闫韫明、彭毅） 据中国赴刚果（金）维和部队消息：当地时间5月6日，中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队开始为所属任务区内联合国工作人员接种新冠疫苗。

根据联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）年初安排部署，前期该维和医疗分队已完成新冠疫苗接种的场地设置和人员配备等相关准备。4月28日收到联刚稳定团下发的首批新冠疫苗后，中国赴刚果（金）维和医疗分队立即组织全体医护人员学习疫苗接种相关流程和要求，还针对该种新冠疫苗接种后可能出现的不良反应进行了专题研究，就如何处置不良反应进行了安排和准备，确保疫苗接种全程科学规范。

据悉，联刚稳定团14个疫苗接种点已陆续开始为所属人员接种新冠疫苗，目前疫苗接种按照自愿原则进行，中国赴刚果（金）维和医疗分队专业细心的服务赢得维和官兵们的一致点赞。

(责编：刘洁妍、常红)

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