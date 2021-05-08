新华社新德里5月8日电（记者胡晓明）英国《柳叶刀》杂志8日援引华盛顿大学卫生统计评估研究所发布的疫情模型预测结果报道说，到8月1日，印度新冠死亡病例数将达“惊人的”百万例。

这一著名的国际医学杂志发表评论文章说，印度必须在疫情肆虐时重新调整其应对措施，并呼吁印度采取双管齐下的策略抗击疫情，即加快接种疫苗和阻断病毒的传播。

文章指出，首先，要以必要的速度合理化推进疫苗接种。增加疫苗供应，建立公平的疫苗分配系统，不仅覆盖城市，还要覆盖占总人口65%以上的农村人口和贫困人口。其次，在推广接种疫苗时尽可能减少新冠病毒的传播。随着确诊病例的持续增加，政府须及时发布准确数据，使公众了解疫情的真实情况和需要采取的抗疫措施。此外，还需扩大病毒基因组测序规模，以更好地跟踪、了解和控制新出现的、传播性更强的新冠变异病毒。

印度卫生部8日公布的数据显示，该国单日新增新冠确诊病例401078例，累计确诊21892676例；新增死亡4187例，单日新增死亡病例首次突破4000例，累计死亡238270例。

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