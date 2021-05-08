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巴以圣殿山冲突致200余人受伤

2021年05月08日15:28 | 来源：新华社
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　　新华社耶路撒冷5月8日电（记者尚昊）巴勒斯坦民众与以色列警察7日晚在耶路撒冷老城内的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）发生冲突，200余人受伤。

　　据以色列媒体报道，7日是斋月的最后一个主麻日，大量巴勒斯坦穆斯林聚集在圣殿山的阿克萨清真寺进行祷告，其间与以色列警察发生冲突。数百名巴勒斯坦民众向以警察投掷石块、瓶子等，以警察发射橡皮子弹和闪光弹等进行回击，并关闭了阿克萨清真寺和耶路撒冷老城的主要入口大马士革门。

　　以警方8日说，冲突已致17名警察受伤，其中近半送医治疗。

　　巴勒斯坦红新月组织8日说，冲突已造成至少205名巴勒斯坦人受伤，其中88人送医。该组织还在圣殿山上建立了一座野战医院进行现场救治。

　　4月13日以来，巴以双方冲突事件持续发生，紧张局势加剧。据以色列媒体报道，以警方和国防军已在耶路撒冷和以入境检查站等地部署大量军警，以确保即将到来的“耶路撒冷日”、开斋节及巴勒斯坦“灾难日”期间的安全。

　　位于耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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