邓圩

2021年中国春节前夕, 英国青年Timofey Blokh在中国古都西安开启了他的寻“年”之旅。西安是东亚文明的黄金时代唐朝的都城之一，Tim一年多前来到西安留学，他特别喜欢这座千年古城，身边的点点滴滴都来自古老的文明。第一次在中国过年，Tim十分兴奋，他想在大街小巷寻找“中国年”的味道。疫情下的人们会如何庆祝“中国年”？人民网美西公司出品的“海外看中国”系列短视频节目近日上线，视频跟随Tim的脚步来到古都西安。

伴随着Tim的西安寻“年”之旅，写春联、贴福字、看皮影、读唐诗，人们对新的一年充满新的喜悦和希望。他喜欢参加大唐不夜城“梦回唐朝”的巡游，五光十色的灯光秀恍若仙境；喜欢在大唐芙蓉园的春节灯会徜徉，诵读一千多年前伟大的诗人在这座城市写下的唐诗，仿佛回到了古老的唐朝。

2021年的牛年春节格外特殊。受新冠肺炎疫情影响，西安推出了各种各样的线上春节表演，热闹的线下演出也有不少。演出从春节假期一直延续至元宵节，Tim感受到过大年的传统在这里从未淡化。

西安是中国建都时间最长、建都朝代最多的古都，影响了中国几千年的文明。“‘中国年’的内容太丰富了！在西安过年让我体会到最中国的年味道。”Tim说，自己之所以到西安留学，就是因为伟大的中华文明发源于此。“汉语、汉字，研究中国的学问叫汉学，华人在海外聚居的地方叫‘唐人街’，这样的文化渊源就在古都西安。”

(责编：张信凤、常红)