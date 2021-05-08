新华社布加勒斯特5月7日电（记者林惠芬）罗马尼亚迄今最大规模的新冠疫苗“接种马拉松”7日下午在首都布加勒斯特拉开帷幕，在昼夜不间断的3天“接种马拉松”活动期间，民众无需预约就可前往接种疫苗。

本次疫苗“接种马拉松”在王宫大会堂和国家图书馆举行，共设立50个注射室，约1200名医务人员参与服务。此次“接种马拉松”从7日16时开始至10日8时结束。所有罗马尼亚公民和有合法居留权的外国公民只需凭有效身份证件、无需预约即可前往接种。为方便民众前往接种点，布加勒斯特市政府宣布，此次“接种马拉松”活动期间，多条线路公交车24小时运行。

罗总理克楚当天在视察王宫大会堂接种点时鼓励更多民众接种疫苗。他说：“接种越早，接种的人越多，我们才可能恢复正常，尽早回到疫情前的生活状态。”

为鼓励更多民众接种新冠疫苗，罗马尼亚最近出台了各种便民措施，如设立流动接种点、“得来速”接种点、周末举办“接种马拉松”活动、支持第二剂疫苗异地接种等。

罗马尼亚今年3月15日开始面向普通大众的第三阶段新冠疫苗接种工作。官方统计显示，截至7日17时，人口1900多万的罗马尼亚已有近353万人接种了新冠疫苗，其中225万多人完成两剂接种。罗计划在6月1日前完成500万人的接种目标。

随着疫情防控措施的实施和疫苗接种的不断推进，罗马尼亚新冠疫情趋缓。根据官方7日公布的数据，罗过去24小时新增确诊病例1422例，累计确诊1063949例；新增死亡病例89例，累计死亡28799例；现有重症病例1041例。

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