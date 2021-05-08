邓圩

2020年，中国是最早从新冠肺炎疫情中恢复发展活力的国家之一。当疫情流行的时候，来自英国的Scott Draper正在中国。2020年下半年，他开始在中国西南地区旅行。由人民网美西公司出品的“海外看中国”系列短视频近日发布，本集记录了2020年Scott在中国重庆的游历，展现了丰富、立体、朝气蓬勃的山城重庆。

中欧专列如何从重庆到德国？单轨列车如何穿楼而过？空中公共汽车有多刺激？洞子火锅有多特别？Scott跟随重庆本地网红“帅过头”，打卡网红景点，体验山城前世今生，感受“8D魔幻”城市的魅力。

远看是山、近看是城，城在山上、山在城中，这就是重庆。你以为一楼坐电梯上到楼上，坐了十几层抵达的才是一楼；打车软件显示司机离你1.5公里，却开了半小时才能来到你面前；你以为《千与千寻》只是童话，梦境般的洪崖洞却是真实的存在；你以为重庆隐藏在中国西南山区的崇山峻岭中，但重庆的货运列车直接开到了欧洲。重庆是摩天高楼，是街道河流，是小面与火锅，是一座迷宫，是大山里流出的大河，一座“8D魔幻”城市。

此行中，Scott和“帅过头“品尝了有四百年历史的正宗重庆小面、洞子火锅，游览了藏着重庆“老灵魂”的著名景点十八梯、李子坝和朝天门，最后还欣赏了有中国三大夜景之称的重庆山城夜景。正如Scott在短片结尾处感叹的：重庆是一座神奇的城市，这就是一座未来之城。

(责编：张信凤、常红)