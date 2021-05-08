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新西兰变性选手将参加东京奥运会女子举重比赛

2021年05月08日10:48 | 来源：人民网-国际频道
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新西兰变性举重选手Hubbard。图片来源：《每日邮报》
新西兰变性举重选手Hubbard。图片来源：《每日邮报》

人民网讯 新西兰奥委会近日宣布，该国“跨性别”运动员Laurel Hubbard有望代表国家出战东京奥运会女子举重比赛。只要通过新西兰国内选拔赛，此人就有望成为全球首位参加奥运会比赛的变性人。

据悉，Hubbard现年43岁，出生时为男性，在2013年改变性别前（未做手术但接受激素治疗），一直参加男子举重比赛，但成绩不算出众。

自2015年开始，Hubbard就符合国际奥委会有关变性人参加竞技体育比赛的规定（体内睾丸激素水平连续一年低于10nmol/L），但仍远远高于正常女选手。

在得知此事后，新西兰女子举重运动员Tracey Lambrechs表示，让Hubbard作为女性参赛对其他女性选手来说非常不公平。

科学家表示，虽然经过了变性疗法能减少Hubbard体内雄性激素，但是此人的骨骼和肌肉密度不会发生变化，同女选手竞争优势明显。

Hubbard希望能参加女子举重87公斤级的比赛。自2017年后，此人先后在各种举重比赛中轻松获得了六块金牌和一块银牌。2020年，Hubbard在罗马举重世界杯上赢得了金牌，总成绩超过第二名6公斤。（高轶军） 

(责编：张信凤、常红)

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