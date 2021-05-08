新华社塔什干5月8日电 通讯：白山黑水间的火红青春——苏联老红军讲述赴中国东北参战的峥嵘岁月

新华社记者蔡国栋

“那时，我吃了中国人的面包和盐……现在，我们家的门永远向中国人敞开。”96岁高龄的苏联老红军霍米德·乌兹甘诺夫，日前回想起当年赴中国东北对侵华日军作战的经历时充满激情地说道。

1945年8月8日，苏联对日本宣战。次日，150万苏联红军兵分三路向盘踞在中国东北的日本关东军发起进攻。他们与中国军民并肩作战，击溃日本关东军，为抗日战争取得最终胜利做出了贡献。

如今，乌兹甘诺夫依然健康矍铄，居住在乌兹别克斯坦东部费尔干纳州，享受着五世同堂的天伦之乐。1942年，年仅17岁，经过短暂的军事训练后，乌兹甘诺夫与战友一起从家乡北上，参加了斯大林格勒保卫战。

苏联卫国战争胜利后，乌兹甘诺夫和战友从欧洲战场奔赴远东地区。稍做休整后，他所在的坦克团奉命向中国东北腹地挺进。“在穿越大兴安岭时，日军在井水中投毒，许多战士不幸中毒身亡，其他人只能靠坦克和汽车散热器内的水临时维持生命。”乌兹甘诺夫难过得停止了讲述，仿佛在一一追忆那些逝去的战友，布满皱纹的眼角闪烁着泪光。

苏军与中国军民并肩奋战，打垮了日本侵略者，乌兹甘诺夫所在部队解放了旅顺。乌兹甘诺夫指着唯一留存至今的一张在中国拍摄的照片，对记者自豪地说道：“这是解放旅顺后的纪念照，我那时才刚刚20岁出头。”

乌兹甘诺夫说，战争太残酷，希望各国人民永远珍惜和平。“希望我还有机会能再回到曾在战火中付出青春的地方。”

自1945年起，苏联将5月9日定为“卫国战争胜利日”。而乌兹别克斯坦在独立后，把这一天更名为“纪念和荣誉日”。在第二次世界大战期间，乌兹别克斯坦近200万人拿起武器，奔赴抗击法西斯的前线。

居住在乌兹别克斯坦东部安集延州的阿卜杜拉容·阿卜杜拉苏洛夫老人已经101岁，也参加了对日作战。他对70多年前在中国的经历记忆犹新。听闻有记者要来采访，他专门穿上了挂满勋章、纪念章和荣誉丝带的礼服。

阿卜杜拉苏洛夫说话声如洪钟。尽管他拄着拐杖，但记者与他握手时，能感受到老人的坚定与力量。他说，当年接受军事训练后，就被派往远东前线。他是一名铁道兵，在后勤部队工作，主要为前线战士提供军事装备、衣物和食品等。“中国老百姓与苏联士兵一起工作，他们为我们提供了很大帮助。”

在哈尔滨，阿卜杜拉苏洛夫亲眼目睹了侵华日军犯下的残暴罪行。“我们与中国人民的友谊经历了战争的考验，今天我们应该继续团结在一起，维护二战胜利成果。”阿卜杜拉苏洛夫说。

战争结束后，阿卜杜拉苏洛夫返回故乡，在一所中学担任教师。他说，随着时间的推移，如今健在的参加过对日作战的苏联老红军越来越少。非常感谢中国政府和中国人民依然记着他们。

阿卜杜拉苏洛夫说，他对中国有着特殊的感情，一直关心乌中关系和两国人民的友谊。中国共产党领导的中国不断向前发展，取得巨大成就，这为世界其他国家的发展提供了机遇。

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