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国际观察：美国严重畸形扭曲的发展观损人不利己

席来旺
2021年05月08日09:38 | 来源：人民网-国际频道
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拜登入主白宫以来，尽管美国政策圈内仍在摸索、调整，试图尽快出笼全面的对华战略，但是已显示出总体延续前任的政策的特点，其中一个重要表现是：在如何看待中国问题上美国的发展观出了严重的问题，被畸形扭曲了。

刚刚结束的七国集团外长会议，本来应该集中讨论包括控制疫情、振兴经济等当前世界诸多急迫议题，可是却花费了不少精力研究美国提出的建立磋商机制的提议，以协调对抗所谓中国“经济胁迫”威胁。

据路透社6日报道，美国国务卿布林肯在结束七国集团外长会议之际，接受了英国广播公司（BBC）采访，继续无端抹黑中国。他声称，西方国家必须对中国的投资“非常谨慎”，要“十分小心中国对其经济投资的性质”，西方国家必须非常注意中国在西方经济体投资的确切性质，并且要谨慎评估其对于战略资产的投资。

布林肯的这一表态，明显就是在向中国泼脏水，也是对西方国家施压。看到布林肯目前这场表演，不禁使世人想起其前任蓬佩奥的一系列丑恶行径。

蓬佩奥在任期间曾马不停蹄，飞遍世界各个角落，所到之处，肆意攻击中国内外政策与国家发展战略，无论是西方发达国家还是发展中国家，他都对相关国家指手画脚，施加压力，搅黄中国与相关国家的投资与经济合作项目。

当地时间5月4日，美国前国务卿希拉里在参加英国皇家国际事务研究所举办的活动时，也大谈要应对所谓“中国经济威胁”，力挺拜登当局关于重建美国产业链的议程，“不能对中国市场抱有依赖，这不仅伤害我们的经济，也有损地缘战略利益”。

可是，人们清楚地记得，克林顿夫妇曾长期支持美国主导的全球化，中美经贸关系发展取得突破，恰恰就出现在美国克林顿总统执政时期。

难怪路透社在对布林肯的前述言论报道时，也流露出对西方国家的讽刺意味，“他们之前是将中国视为有利的投资资金来源，但如今把中国视为对全球稳定的威胁，并且回避中国的5G通讯技术”。

当地时间5月6日，美国总统拜登在路易斯安那州发表演说，向人们兜售他的“美国就业方案”与基建计划。为了让美国人能意识到事情的紧迫性，拜登老生常谈，再次将“与中国竞争”作为“卖点”。“当我们进行所有这些投资时，我们要确保我们买的是美国货”。美国过去疏于投资，让中国迎头赶上，不能让中国超越美国，“中国人正抢走我们的饭碗。”

就在拜登日前首次向国会发表的演讲中，也特意提到了中国，表示美国将增强同中国的竞争力，“以赢得21世纪”。但是，不得不指出的是，拜登的思维还停留在历史的某一阶段，没有跟上当今时代大趋势。

拜登强调将在所有领域捍卫美国的利益，承诺要回击中国所谓“不公平”的贸易行为、加强在印太地区的军事存在、继续为所谓“人权和自由”发声。

事实上，美国的总统和国务卿先生可能不知道，就在他们拼命呼吁西方抵制中国投资的同时，在美国国内，中国投资项目正在使美国社会与民众获益。

也是在5月6日，在美国芝加哥，一列挂有7000系列车厢的地铁列车载客试运行。

据悉，中国中车青岛四方机车车辆股份有限公司（中车四方）在美国制造组装的7000系列地铁车厢4月21日在芝加哥开始载客试运行。此次车厢载客试运行为期至少9个月，一旦顺利完成，中车四方将开始批量生产、交付7000系列地铁车厢。

据新华社报道，中车四方股份公司2016年中标芝加哥846辆地铁车辆组装项目，合同金额达13亿美元。项目启动后，中车四方在芝加哥南部建厂，负责车辆制造组装，为当地创造了几百个就业岗位，为当地供货商和相关企业提供了商机。这也是芝加哥50多年来首家轨道车辆制造厂。

据了解，车辆本土化比例达60%以上，意味着生产的车辆还具有美国“血统”，除在美国采购的部分部件外，车体总阻焊是在位于青岛的中车四方股份公司完成。

由于芝加哥地处高纬度地区，气候寒冷，多大雪天气，中车四方开发的耐高寒动车组技术也应用于芝加哥地铁车辆中，为美国地铁融入中国技术。

多年来中美关系走过的历程一再说明，中国经济发展事实上是有利于美国的，中美关系的健康发展确能带来双赢。中方致力于和美国发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，走出一条和平共处、合作共赢的新路，同时坚决维护自身发展利益。中国的发展不以牺牲他国利益为代价，而是给世界各国提供巨大发展机遇。

不一样世界观带来不一样的发展观。

中国将坚持自身和平发展载入宪法，是世界上第一个作出这一庄重承诺的国家。几十年来，中国始终按照中国人民的愿望，不断发展进步并为人类做出新的更大贡献。

作为历史上曾经遭受欺凌、蒙受屈辱的发展中大国，中国发展的目的是赢得尊严和安全，让历经苦难的人民过上好日子。在追求这个目标的过程中，中国自然而然地发展了、强大了。

中国今天的发展成就得益于和平稳定的外部环境，中国未来的发展仍然需要长期稳定的国际环境。中国走和平发展道路，不是外交辞令，不是权宜之计。

历史上确有国家因强而霸，但国强必霸决不是历史定律。用西方一些国家的发展经验评判中国，把西方一些国家的发展逻辑套用于中国，得出的结论必然荒谬失真。因为中国块头大就视为威胁是可笑而且错误的，是一种不健康的心态。正如中国外交部发言人指出，美方一些人言必称中国，说到底是冷战零和思维和意识形态偏见在作崇，是缺乏自信的表现。希望美方对中国不要有“酸葡萄”心理。

整天琢磨着如何遏制他国发展，绝对是国际上一种畸形扭曲的发展观，而美国严重畸形扭曲的发展观损人不利己。美国该对自己的世界观发展观进行彻底反思了。

（作者是中国国际问题研究基金会研究员、河南师范大学世界和平与发展研究院院长） 

(责编：刘叶婷、常红)

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