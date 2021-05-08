新华社北京5月7日电 国务委员兼外长王毅7日主持召开题为“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”的安理会高级别会议。

联合国大会主席博兹克尔首先作了通报，感谢中方及时倡议召开此次高级别会议，强调多边主义对联合国至关重要。各方应坚持联合国宪章宗旨和原则，推进强劲和有效的多边主义，政治解决热点问题，协调应对疫情、气候变化等非传统安全威胁，促进和平安全和发展繁荣。

王毅表示，联合国大会是践行多边主义的重要机构，是推进国际关系民主化的首要平台。我们支持加强大会同安理会的联系与互动，共同为提高多边主义有效性和权威性，完善全球治理做出新的贡献。

美国国务卿布林肯表示，国际合作不仅是可能的，也是必须的。多边主义仍然是应对全球挑战的最佳工具。现在新冠肺炎疫情造成前所未有的变化，没有任何国家可以单枪匹马应对。维护基于规则的国际秩序并不是要压制任何国家，也不是要打压竞争者。所有国家都应遵守联合国宪章的精神和原则。美近年一些行为可能削弱了基于规则的国际秩序，并使一些国家置疑。拜登政府正重返多边机构和多边协议，兑现多边主义承诺。

王毅表示，多边主义是实现持久和平与可持续发展的必由之路。这需要各国，特别是大国发挥表率作用。各国都乐见美国改变前几年做法，真正践行多边主义，并为此做出美方的贡献。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，各方应维护符合普遍标准的国际法，维护以联合国为核心的国际秩序，维护联合国宪章宗旨和原则，特别是遵守各国主权平等、不干涉内政等基本准则。不能将个别或少数国家制定的规则当成国际规则，不能搞分裂对抗和以意识形态划界，不能动辄诉诸单边制裁和武力施压，更不能开历史倒车、阻拦多极化进程。

王毅积极评价俄罗斯外长发言，表示俄罗斯作为安理会常任理事国，是维护国际和平安全的重要力量。特别是当前形势下，俄方多次呼吁维护国际法，维护联合国宪章宗旨和原则，强调要团结，不要分裂，具有十分重要的现实意义，体现了真正的多边主义。

越南外长裴青山表示，世界面临越来越多新型复杂问题和挑战，需要通过强有力的多边行动加以应对。各方应践行联合国宪章宗旨和原则，遵守国际法，反对动辄使用或以武力相威胁，反对霸权主义和强权政治。联合国是多边主义的象征，也是各国沟通协商的重要平台。各方应该维护联合国在国际事务中的核心作用。

王毅表示，越南进入安理会以来，将开放包容、充分协商的“东盟精神”带入安理会工作，为缓解紧张局势做出有益努力，为促进安理会同区域组织合作贡献了积极力量。

肯尼亚外长奥马莫表示，新冠肺炎疫情表明，世界相互联系不可分割。各国应当秉持合作精神，携手应对全球性挑战。当前，要加强疫情应对，解决疫苗分配不公等问题，使各国获得充分免疫，实现经济社会复苏。联合国发挥统筹协调作用，展现多边主义领导力。

王毅赞赏肯尼亚外长所谈，强调切实保证疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，是当前践行多边主义的急需。

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