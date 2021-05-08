美国媒体6日报道，联邦调查局已逮捕440多名今年1月6日暴力冲击国会大厦的嫌疑人。

美国国会大厦受暴力冲击已过去4个月，联邦调查局一直在全国抓捕嫌疑人。一名执法人员告诉全国广播公司新闻节目，抓捕“还没结束”，“我们不会放慢速度”。

美国乔治·华盛顿大学的一项分析数据显示，440多名被捕嫌疑人绝大多数是男性，平均年龄39岁。目前，已有60人受到袭警指控。

1月6日，时任总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方发生冲突，一名警察和4名示威者死亡，约140名警察受伤。

冲击国会事件前一天，一名示威者把两个爆炸装置分别放在国会大厦附近的民主党、共和党办公地点，似乎有意转移警察注意力。两个装置后来没有爆炸。

联邦调查局在官方网站贴出数百张嫌疑人照片，希望民众协助“确认非法闯入国会大厦并涉嫌刑事犯罪的人”。另外，联邦调查局继续悬赏10万美元征集线索，抓捕安放爆炸装置的嫌疑人。（陈丹）【新华社微特稿】

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