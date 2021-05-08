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印度：单日新增确诊病例再超40万　反对党领导人批政府防疫不力

2021年05月08日09:28 | 来源：新华网
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印度反对党国大党主席拉胡尔·甘地7日致信印度总理纳伦德拉·莫迪，对政府防疫不力表达不满，批评莫迪将印度置于“危险境地”。

拉胡尔在信中写道：“你的政府缺乏清晰且连贯的疫情应对和疫苗战略，又在病毒呈指数级传播时傲慢地过早宣布胜利，把印度置于非常危险的境地。”

印度卫生部7日发布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例数再次打破纪录，达到414188例，累计确诊超过2140万例；单日新增死亡病例3915例，累计死亡超过23.4万例。

美联社报道，莫迪政府面临实施全面封锁的压力越来越大。

印度中央政府迄今未采取全面封锁举措，而越来越多地方政府已经行动起来。截至6日，喀拉拉邦、喜马偕尔邦、马哈拉施特拉邦、奥里萨邦、比哈尔邦和首都新德里等10多个邦和地区已宣布实施宵禁或封锁。

扩大新冠疫苗接种对遏制疫情至关重要。尽管是疫苗生产大国，印度却面临疫苗供不应求困境。为应对国内疫苗需求，印度政府近几周已将印度血清研究所原定出口的疫苗转为供应国内。（陈立希）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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