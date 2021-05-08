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日本或两周后新批两款疫苗

2021年05月08日09:26 | 来源：新华网
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日本媒体报道，政府最早可能于本月20日批准英国阿斯利康疫苗和美国莫德纳疫苗用于国内接种。日本眼下仅批准使用美国辉瑞疫苗，迄今接种大约420万剂，推进缓慢。

《日本经济新闻》7日报道，厚生劳动省官员正在审核多款新冠疫苗，最早将于20日决定是否批准国内接种阿斯利康疫苗和莫德纳疫苗，其他疫苗有望5月晚些时候获批，具体日期待定。

日本政府与英国阿斯利康制药公司签订可供6000万人接种的疫苗订单，与美国莫德纳公司签署可供2500万人接种的疫苗订单。共同社援引厚生劳动省的消息报道，莫德纳疫苗计划用于设在东京、大阪的大型接种中心，暂未决定是否供应其他地区。

因多国报告阿斯利康疫苗接种者出现血栓，且主要集中在年轻群体，部分国家对年轻人接种阿斯利康疫苗态度谨慎。共同社报道，眼下日本65岁以上人群接种辉瑞疫苗，是否向年轻群体推荐阿斯利康疫苗可能引发讨论。

另一方面，共同社指出，不少地方政府光是安排接种辉瑞疫苗就已经忙得不可开交，如何有效分发并接种多款不同疫苗考验地方应对能力。

日本首相官邸数据显示，截至6日，全国共接种大约420万剂疫苗，其中医疗从业者接种大约395万剂，65岁以上人群接种大约24万剂。

日本6日新增4375例新冠确诊病例和65例死亡病例。共同社报道，变异新冠病毒在日本继续蔓延，4月19日至25日抽查的全国感染新冠病毒的样本中，变异病毒检出率达到67%，在大阪府所在的关西地区，多个府县变异病毒检出率超过80%。

另外，5月以来，日本新冠重症患者保持在1000多例，医疗系统压力巨大。厚生劳动省7日发布的数据显示，新冠重症患者人数刷新纪录，增至1131人。

为厚生劳动省提供防疫建议的一个专家组6日指出，虽然首都圈和大阪府人员流动减少，但全国感染人数依然呈增加趋势。4月底至5月初长假期间新增感染人数看似减少，但主要原因是检查人数减少。专家组预计，受假期人员流动增加影响，今后新增感染人数可能增加。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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