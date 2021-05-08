人民网驻尼日利亚记者 姜宣

提到中国建材集团，业内人士都很清楚，是全球最大综合性建材产业集团、世界领先新材料开发商和综合服务商，连续10年荣登《财富》世界500强企业榜单，业务范围遍布世界各国。而提起阿里科·丹格特，也是非洲无人不知的“水泥大王”。中国建材集团下属单位中材国际（南京）与丹格特集团合作至今，双方合同额达45亿美元，水泥生产线覆盖非洲10个国家，年产水泥4860万吨。

推动从非洲水泥进口大国到出口大国

从尼日利亚水泥行业发展史来看，1957年之前完全依赖进口，后来虽然有水泥生产企业投产，但由于技术落后，本土水泥生产成本高，较低产能与国际进口水泥缺乏竞争力，再加上交通基础设施落后，运输成本高，辐射市场范围只有约300公里，导致水泥企业高度分散，主要集中在几个经济中心。

丹格特看到了国内基建市场巨大水泥需求，便抢抓机遇，从政府争取到了国有水泥生产资格，把水泥进口和再打包业务转向了水泥生产。2003年，丹格特在科吉州建设水泥厂。但该厂依然采取的是上世纪六七十年代的工业水平，水泥品种单一，水泥标号等级低，质量不稳定，工业能耗、电耗高，粉尘排放严重超标。

2008年，中材国际（南京）与丹格特集团签署战略合作协议，2009年起帮助丹格特在尼科吉州奥巴贾纳扩建水泥厂。该项目采用全球领先新型干法水泥生产工艺。其中，烧成系统中预热器和回转窑采用中材国际自有技术和装备，并配备了行业顶级进口实验室自动取样设备，使水泥产品品种丰富、品质卓越，工厂节能环保，电耗、能耗指标居世界一流。

去年5月14日，由中材国际（南京）总承包、苏州中材承建的尼日利亚奥巴贾纳5号线日产6000吨熟料水泥生产线点火成功，是继3、4线履约投产后，中材国际（南京）在该厂承建的第三条完整熟料水泥生产线。投产后该厂以5条6000吨/天生产线的规模，一举成为了撒哈拉以南非洲最大熟料水泥生产基地。不仅对提升当地水泥产能、充实基础建材供应、提供更多就业岗位发挥了重要作用，当地水泥价格也从原先300美元/吨降至130美元/吨，为尼日利亚国家发展建设节省了大量成本。

如今，在尼日利亚奥巴贾纳、伊贝斯和博科三个水泥生产基地，年产能总和可达3230万吨，水泥业务收入增长了3倍，成为了撒哈拉沙漠以南地区最大水泥生产厂，推动了尼日利亚实现从非洲水泥第一进口大国至第一出口大国的华丽转身。

水泥产业推动基础设施建设乃至经济建设大发展

“集团如今的成绩离不开十余载中材国际的战略支持，”丹格特说，“中国建材作为全球最大水泥工程系统集成服务商之一，拥有国际先进水平和自主知识产权新型干法水泥技术，凭借高效的管理团队、优秀的员工团队和丰富的国际工程承包商经验，高质量地完成了我们一个又一个大型水泥项目。”

除了在大本营尼日利亚，双方还在刚果布、埃塞俄比亚、喀麦隆、赞比亚、塞内加尔、坦桑尼亚和南非等国合作建立水泥工厂，目前已经成为了非洲最大的水泥制造商之一。

2017年12月，中材国际（南京）与丹格特集团签署“拉各斯阿帕帕石膏进口及熟料出口转运码头”的工程建设总承包合同。2020年6月投入运营的码头，每年可将200万吨熟料出口至喀麦隆、科特迪瓦、塞内加尔、加纳等周边国家，同时每年可从西班牙等国进口96万吨石膏。

“2011年，我们还是世界上最大的水泥进口国之一，每年以巨大代价购买大量外国水泥，使我们的国际收支失衡。”尼日利亚固体矿产开发部部长法耶米说，而现在，尼日利亚成为了水泥净出口国，这是一个伟大的里程碑。水泥产业不仅推动了基础设施建设，还将推动尼日利亚整体经济发展更上新台阶。

坚持属地化经营，创造就业两万余人

“中材国际是值得信赖的公司，也是三角洲州政府可靠的合作伙伴，希望双方能够进行更紧密地合作，为三角洲的发展做出更大贡献。”三角洲州长奥科瓦如是说。

自2008年进入非洲市场以来，中材国际（南京）坚持“授人以鱼不如授人以渔”的属地化经营策略，累计为当地创造就业两万余人次，培养上万名技术人才，包括焊工、车工、电工、工程设备操作手等。

2018年6月，刚刚毕业于拉各斯大学孔子学院的彼得，进入奥巴贾纳5线项目部担任翻译兼行政助理。他说：“当我进入项目部时，一切都是如此新奇，仿佛置身于新大陆。每当我遇到不懂的东西时，中国同事们都会很耐心地教我。”

“每次看到中方同事们为项目付出的努力和汗水，我都很感动，他们把公司当成自己的家来看待，值得我们当地员工学习。”彼得说，中国人还很团结。有一次一位中国同事做手术需要大量输血，汇报到项目部，很快就有许多中国同事乘坐小巴星夜赶来献血，“我想说，厉害！感动！”

去年，彼得被评为中材国际（南京）“优秀外籍员工”，被邀请到中国昆山参加苏州中材2020年工作年会，实现了他一直想去中国的梦想。“2020年，世界上很多公司因新冠肺炎疫情倒闭或裁员，但是我们的项目一天也没有停工！面对疫情，大家努力做好防疫。我深深感到，中国人是全世界最勤劳的人。能够加入这个光荣的集体，我真的很幸运！”彼得说。

(责编：张信凤、刘慧)