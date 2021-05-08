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美国研究机构称美新冠死亡统计数据有误 实际死亡数或超90万

2021年05月08日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 美国华盛顿大学发布报告称，该国疾病控制中心发布的新冠肺炎统计数据有误，真实死亡数量可能超过90万。本周三，美疾病控制中心发布的因新冠肺炎死亡者为57.5万多。

美疾控中心主任瓦伦斯基7日表示，正在审核华盛顿大学发布的研究报告，并可能就此做出修订。华盛顿大学卫生数据与评估研究所认为，全球死于新冠肺炎的人员可能达到690万，其中印度超过60万。

很多研究人员称，美国疾控中心发布的新冠肺炎死亡数据远低于实际数字。美国疾控中心自己也发现，自疫情开始到今年2月底，不包括直接因新冠肺炎致死人数，美国死亡人数比正常情况增加16.24万。

华盛顿大学研究人员表示，很多国家只统计在医院死亡的患者数量，结果造成死亡数字偏低。如果将过去一年来通过数据预估的死亡数与实际死亡数相比较，可以更准确反应死于新冠肺炎的人数。

华盛顿大学卫生数据与评估研究所是一家权威的独立机构，其发布的报告和数据经常被白宫和美国公共卫生部门引用。（高轶军）

(责编：张信凤、常红)

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