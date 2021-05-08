新华社突尼斯5月7日电 突尼斯总理迈希希7日宣布，突全国将从9日至16日实施为期一周的全面封禁措施，以防新冠疫情进一步蔓延。

5月7日，突尼斯总理迈希希在首都突尼斯市宣布全面封禁措施。新华社发（突尼斯总理府供图）

迈希希当天在总理府举行的新闻发布会上说，封禁期间突全国中断省际交通，禁止所有集会和聚会，除必要服务外所有商业和行政机构都关闭，全国从19时至次日5时实施宵禁。

5月7日，戴口罩的突尼斯民众在首都突尼斯市中心购物。新华社发（阿代尔摄）

迈希希说，目前突尼斯疫情非常严峻，每日新增病例和死亡病例居高不下。他强调民众应该严格遵守相关防疫规定，封禁期间减少外出活动，并警告说如果民众继续对疫情态度松懈，突尼斯卫生系统将会崩溃。

5月7日，突尼斯民众在首都突尼斯市中心购物。新华社发（阿代尔摄）

截至5月6日，突尼斯累计确诊新冠病例达317010例，累计死亡11208例。突尼斯卫生部6日表示，全国医疗机构的重症病房已近饱和，医用氧气供应量缺口很大。

5月7日，戴口罩的突尼斯民众走在首都突尼斯市中心。新华社发（阿代尔摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)